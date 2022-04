L’effetto “Receba” colpisce anche il Genoa: migliaia di follower grazie a Luva de Pedreiro Un balletto indossando la maglia del Genoa, così Iran Ferreira ha fatto diventare virale gli account del club rossoblù che ha subito ringraziato via social.

A cura di Alessio Pediglieri

Un ballo davanti ad uno smartphone indossando una divisa da calcio. Pochi secondi, un saluto e il classico motto "Receba". Tanto è bastato perché gli account del Genoa venissero presi d'assalto da nuovi follower. Dieci, cento, migliaia: è l'effetto straordinario di Luva de Pedreiro, il nome d'arte di Iran Ferreira un ragazzo brasiliano che sta spopolando sui social con i suoi tricks con il pallone.

Un vero e proprio fenomeno multimediale senza precedenti: Iran Ferreira è diventato in pochissimi mesi un idolo assoluto di tantissimi appassionati di calcio che si rivedono in quel agazzino pelle e ossa ma dalla gioia incontrollabile e dalle sue prodezze sul campetto vicino casa in terra battuta. Tanto che gli account ufficiali di Luva de Pedreiro, "guanto da Muratore", annoverano oramai milioni di follower: circa 15 milioni su Tik Tok, oltre 12 milioni su Instagram e adesso in crescita esponenziale anche su Twitter.

Così, il giovane Iran è diventato un vero e proprio portatore di fama, come gli influencer più famosi: ovunque vada si porta con sè il suo popolo di appassionati che "invade" anche gli account dei club di cui veste le maglie. Sì, perché Iran ha anche un'altra particolarità nei suoi video: oltre a divertirsi e divertire, indossa sempre delle divise differenti e questa volta è toccato al Genoa. Senza tirare in porta, senza giocare con il pallone ma con un semplice accenno di ballo per qualche istante. Un video che non è sfuggito alla stessa società rossoblù che ha subito retwittato il tutto, taggando il ragazzo e innescando così una ‘reazione a catena' di follower.

Dopotutto Iran è oramai una autentica star non solo in Brasile. Già in passato, calciando e segnando con le magliette di diversi campionati era riuscito a farsi notare da vari calciatori famosi, tra cui Neymar e Ronaldinho, ma non solo. Anche alcuni club lo hanno già invitato e tra questi il Vasco de Gama, il suo club del cuore che gli ha regalato il sogno più grande invitandolo a visitare il proprio centro insieme al papà di Iran grandissimo fan della società brasiliana. E che ha ispirato proprio Iran, con quel luva de Pedreiro, un semplice guanto da muratore oggi diventato simbolo di successo.