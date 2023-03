Lech Poznan-Fiorentina ai quarti di Conference League: quando si giocano le partite La Fiorentina incontra il Lech Poznan nei quarti di finale nel tabellone di Conference League 2022-2023. Il calendario delle partite: si giocano ad aprile, tra giovedì 13 (andata in trasferta per la Viola) e giovedì 20 (ritorno).

Nei quarti di finale di Conference League la Fiorentina affronterà i polacchi del Lech Poznan (prima gara in trasferta). Sulla carta le insidie maggiori per la Viola erano gli inglesi del West Ham e gli olandesi dell'Az Alkmaar visti all'opera negli ottavi contro la Lazio (uscita sconfitta con lo stesso risultato, 2-1, dai match del doppio confronto). La squadra di John van den Brom è terza in classifica in campionato alle spalle del Raków Częstochowa (capolista con un vantaggio netto +9), del Legia Varsavia e dello stesso Poznan.

Lato abbordabile del tabellone. È la prima impressione che si ha notando come Hammers e Az sono dall'altra parte del percorso: Gent-West Ham, Az Alkmaar-Anderlecht e Basilea-Nizza completano il quadro dei quarti.

I quarti di finale di Conference League

1. Lech Poznan-Fiorentina

2. Gent-West Ham

3. Az Alkmaar-Anderlecht

4. Basilea-Nizza

Oltre al sorteggio del tabellone dei quarti, a Nyon sono stati definiti anche altri accoppiamenti: quelli delle semifinali che prevedono un percorso predefinito con l'indicazione di "vincente quarto di finale 1, 2, 3, 4"; quello che fa riferimento alla "squadra di casa" nella finale che si disputerà in Albania a giugno.

Semifinali

1. Lech Poznan-Fiorentina / Basilea-Nizza

2. Gent-West Ham / Az Alkmaar-Anderlecht

Finale

Vincitore Semifinale 1 – Vincitore Semifinale 2

Quando si giocano le partite dei quarti di finale di Conference League

Le partite in calendario nel programma dei quarti di finale di Conference League 2022-2023 si disputano tra giovedì 13 (andata) e giovedì 20 aprile (ritorno)

Le date delle partite di andata

giovedì 13 aprile 2023

Le date delle partite di ritorno

giovedì 20 aprile 2023

Le quattro squadre che si qualificano giocheranno le semifinali tra l'11 maggio (andata) e giovedì 18 maggio (ritorno). Finale in programma nella Eden Aréna di Praga, in Repubblica Ceca, il 7 giugno 2023.