Lecce-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

A cura di Marco Beltrami

Lecce-Napoli è il primo anticipo del sabato della 7a giornata di Serie A. Fischio d'inizio oggi sabato 30 settembre alle ore 15 allo stadio Via del mare di Lecce. La squadra di D'Aversa tra le sorprese di questo avvio di campionato è reduce dalla sconfitta di misura con la Juventus, mentre quella di Garcia è tornata alla vittoria contro l'Udinese. Gli azzurri hanno ritrovato il miglior Kvaratskhelia e Osimhen che ha comunque una questione aperta con il club. Diretta TV e streaming su DAZN per la partita tra il Lecce e il Napoli, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli. Lecce con il trio formato da Almqvist, Krstovic, Strefezza, mentre il Napoli non rinuncia a Osimhen e Kvaratskhelia. Rudi Garcia in difesa deve fare ancora affidamento sulla coppia formata da Natan e Ostigard.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv

Dove vedere Lecce-Napoli in TV? La partita della 7a giornata di Serie A sarà in diretta TV su DAZN e dunque si potrà vedere sia sulle Smart TV che sulle TV tradizionali sfruttando appositi dispositivi come (TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco quali Play Station o Xbox). Possibile assistere al match anche su Sky, sul canale Zona DAZN (214) per gli abbonati che hanno attivato il servizio.

Lecce-Napoli dove vederla in streaming

Lecce-Napoli si può vedere in streaming su DAZN. Basterà per gli abbonati sintonizzarsi attraverso i propri dispositivi portatili o computer all'app della piattaforma streaming sfruttando una buona connessione. Nessuna diretta TV su Sky Go o NOW.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce con il solito 4-3-3 con Dorgu favorito su Gallo. Nessuna novità in attacco per D'Aversa con il tridente formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza. Garcia deve pensare anche alla Champions e a Napoli-Real Madrid, per questo possibile chance dal 1′ per Cajuste e Raspadori. Con gli inamovibili Osimhen e Kvaratskhelia. Le probabili formazioni:

