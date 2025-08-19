Leao infortunato, salta l’esordio in Serie A contro la Cremonese: quando tornerà in campo

Il Milan dovrà fare a meno di Leao nella prima partita di campionato: arriva la doccia fredda per Massimiliano Allegri che nel suo ritorno nella parte rossonera di San Siro dovrà rinunciare al suo attaccante, uscito malconcio dalla vittoria di Coppa Italia contro il Bari di domenica sera. Non è riuscito a recuperare in tempo e ha alzato bandiera bianca per un trauma elongativo al polpaccio destro, un infortunio non preoccupante ma che deve essere trattato con molta cautela per permettere un recupero veloce senza nessun tipo di ricaduta.

Il Milan ha annunciato l'esito degli esami strumentali in un comunicato ufficiale, aggiungendo che il portoghese non prenderà parte all'esordio in campionato contro la Cremonese previsto il prossimo sabato alle ore 20:45. Lo staff medico dei rossoneri non ha ancora fornito una gara certa per il rientro in campo ed è a rischio anche la trasferta contro il Lecce della prossima settimana, una situazione che mette nei guai l'allenatore che ha poche alternative in attacco. Se tutto dovesse andare secondo i piani il giocatore potrebbe rientrare contro il Bologna, nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali.

L'infortunio di Leao, quante partite salta

L'attaccante non ha neanche avuto il tempo di festeggiare il gol contro il Bari che gli ha portato un problema fisico piuttosto spiacevole. L'elongazione al polpaccio destro non gli permetterà di scendere in campo contro la Cremonese nella partita d'esordio di campionato che il suo Milan giocherà a San Siro: Leao non farà parte dei giocatori convocati per questo derby lombardo e non si sa ancora quando potrà tornare a giocare assieme ai suoi compagni. Lo staff medico procede con cautela e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, ma è possibile che salti anche la partita della prossima settimana in casa del Lecce.

Leggi anche Svolta nel calcio italiano: stipendi dei calciatori ridotti dopo la retrocessione dalla Serie A alla B

Dunque i rossoneri dovranno vedersela senza di lui, una situazione che va stretta a Massimiliano Allegri che non ha tantissime alternative per il suo attacco. L'unico centravanti che attualmente ha in rosa è Gimenez che dovrà fare gli straordinari, soprattutto perché Okafor è appena stato ceduto al Leeds e non potrà giocare. Fortunatamente l'infortunio di Leao non è serio e in un paio di settimane dovrebbe essere smaltito, ma questo apre a nuove discussioni sul mercato dove il Milan ormai da settimane è alla ricerca di un grande nome per l'attacco.