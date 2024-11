Le ultime parole di Gilardino al Genoa: l’augurio a Vieira è un gesto di grande classe

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Un esonero inatteso, quello di Alberto Gilardino da parte del Genoa, a maggior ragione considerando che nelle ultime 2 partite di campionato la formazione rossoblù aveva ottenuto 4 punti, vincendo a Parma e poi pareggiando in casa col Como. Un 1-1 agguantato al 92′, il che significava anche che la squadra era tutta col suo allenatore, avendo giocato allo spasimo per riequilibrare il risultato e vivere la successiva sosta in maniera serena. La classifica dice ancora quartultimo posto (a pari merito con Como e Cagliari), ma trend e umore sembravano sicuramente migliori rispetto ad inizio stagione. Uno scenario evidentemente non ritenuto tale dalla proprietà americana del Grifone, che ha dato il benservito a Gilardino e annunciato subito anche il sostituto, Patrick Vieira, sbarcato stamattina all'aeroporto di Genova. Le ultime parole di Alberto prima di congedarsi dall'ambiente rossoblù sono state di pura classe: "Mi auguro che chi arriva al mio posto sia in grado di salvare il Genoa". Nessun veleno, nessun sassolino, solo tanta amarezza.

L'incredulità di Gilardino per l'esonero da parte del Genoa, stupore anche a Pegli

Nella frase riportata dal Corriere della Sera c'è sottesa anche incredulità: il 42enne di Biella davvero non si aspettava l'esonero proprio in questo momento, dopo tutto quanto di buono fatto nella scorsa stagione, in cui aveva tenuto il Genoa stabilmente sopra la zona retrocessione, salvandolo con cinque giornate d'anticipo e firmando un meritato rinnovo fino al 2026.

Tutto spazzato via dalla comunicazione fattagli dal DS Ottolini che la società aveva deciso di rimuoverlo dall'incarico. L'incredulità di Gilardino era la stessa di tutti i presenti nel centro sportivo di Pegli, che da oggi accoglierà il nuovo allenatore Vieira, ex grande calciatore di Milan, Inter e Juventus, che da tecnico nelle ultime due stagioni era reduce dall'esonero da parte del Crystal Palace e dal 13° posto con lo Strasburgo. Il 48enne francese è atteso da un contratto biennale, ma pure da un clima non certo favorevole tra i tifosi rossoblù: niente contro di lui, ma disappunto nei confronti della proprietà.

Lo striscione di contestazione dei tifosi del Genoa nei confronti dell'AD Blasquez (credit Telenord)

Vieira trova un ambiente caldissimo: striscione dei tifosi contro l'AD Blasquez

L'esonero di Gilardino, molto amato a Genova, è solo l'ultimo motivo di critica verso gli americani di 777 Partners. Che la situazione sia caldissima, lo mostra lo striscione esposto martedì sera davanti al Palazzo della Regione Liguria: "Blazquez game over" era la scritta che chiamava in causa – auspicandone l'addio – l'amministratore delegato Andres Blazquez, preso a simbolo delle scelte discutibili della società, non ultima l'arrivo di quel Mario Balotelli voluto fortemente da Gilardino ed invece ritenuto dal nuovo tecnico Vieira un giocatore "con una mentalità che non si addice ad uno sport collettivo come il calcio".