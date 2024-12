Le ultime parole di Fonseca da allenatore del Milan sono insulti in portoghese: con chi ce l’aveva

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. La comunicazione dei rossoneri è arrivata nella serata di ieri al triplice fischio della sfida pareggiata dai rossoneri in casa contro la Roma. Un esonero che si tinge di giallo se si pensa a come è avvenuto. Il tecnico portoghese non sapeva di questa decisione della società che in realtà aveva già trovato anche il sostituto che di fatto sarà Sergio Conceicao. Un finale a sorpresa per Fonseca che dunque non riesce a sfondare il muro del 2025 nel Milan chiudendo il suo 2024 con un esonero un po' sorprendente.

Ciò che resta della sua esperienza è sicuramente la vittoria nel derby d'andata contro il Milan e il trionfo di Madrid in Champions contro il Real di Ancelotti. Ma ciò che più di tutti ricorderanno i tifosi milanisti è l'ultima immagine di Fonseca sulla panchina del Diavolo. Al minuto 47 del primo tempo contro la Roma infatti l'allenatore viene espulso dall'arbitro Fabbri per le furiose proteste di Fonseca proprio contro lo stesso direttore di gara. Motivo? Il rigore negato ai rossoneri per un fallo di Pisilli su Reijnders. Le sue ultime parole da milanista in realtà sono insulti.

Fonseca che lascia la panchina del Milan dopo il rosso per proteste.

"Filho da p*ta!!!". L'urlo di Fonseca e la frase pronunciata uscendo dal terreno di gioco di San Siro di certo non ha bisogno di essere tradotto. Si intuisce chiaramente infatti cosa avesse detto nei confronti di Fabbri l'allenatore del Milan poco prima di essere accompagnato all'uscita da altri due collaboratori del club. Fonseca si è lasciato andare, forse rassegnato anche dall'idea che forse nell'aria poteva esserci questo cambiamento da lì a poco in caso di risultato non positivo. Ed è finita così la sua avventura, con la corsa nella pancia di San Siro e un'espulsione.

Fonseca oggi a Milanello prenderà le sue ultime cose

Fonseca si recherà nella giornata di oggi a Milanello per svuotare il suo armadietto e prendere le sue ultime cose. Lascerà spazio a Sergio Conceicao che di certo non ha bisogno di presentazioni visti i suoi trascorsi in Serie A da calciatore. L'ex allenatore del Porto incrocerà subito suo figlio Francisco in Supercoppa Italiana nel match contro la Juventus che di fatto sancirà l'inizio della sua nuova esperienza sulla panchina rossonera. Si chiude invece la seconda avventura di Fonseca in Serie A dopo l'esonero alla Roma di pochi anni fa.