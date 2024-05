video suggerito

Le quote sulla retrocessione del Manchester City in Premier League sono sorprendentemente basse Il Manchester City ha vinto la Premier League ma in in vista della prossima stagione è crollata la fiducia nella squadra di Guardiola. A tal punto che le quote di una possibile clamorosa retrocessione si sono ridotte solo a 150/1. Il motivo è uno: la preoccupazione per una possibile super penalizzazione in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 19 maggio il Manchester City ha vinto il suo quarto titolo consecutivo in Premier League dopo aver raggiunto e superato l'Arsenal al primo posto, in un entusiasmante testa a testa. Un successo che già pochi giorni più tardi si sta scolorendo davanti ad un futuro tutt'altro che sereno: in Inghilterra, infatti più che l'ennesimo trionfo degli uomini di Guardiola, fanno parlare le attuali quote dei bookmakers sulla prossima stagione, visto che il City ha una lavagna sul rischio retrocessione con percentuali bassissime rispetto alle altre big.

La felicità del popolo dei Citizens che festeggiano un titolo guadagnato quasi sul fil di lana, dopo un campionato tiratissimo ed equilibrato in cui la squadra è anche scivolata lontano dalle posizioni di testa. Poi la lenta risalita, il sorpasso sull'Arsenal e il trionfo certificato nell'ultima giornata con il successo sull' Everton. Apoteosi che potrebbe accrescere ulteriormente, perché la squadra di Pep Guardiola potrebbe realizzare anche il double, nel caso riesca a vincere sul Manchester United nella finale di FA Cup di sabato.

Le quote dei bookmakers sulla retrocessione del City

Eppure, i bookmaker in vista del prossimo anno hanno ridotto drasticamente le probabilità che il City rimanga in Premier League, un aspetto che non è certo passato inosservato e che ha scatenato più di una semplice ansia tra i tifosi. Secondo le ultime quote, infatti, sono proprio gli attuali campioni in carica ad avere le percentuali più probabili tra i primi cinque top club su una possibile retrocessione: 150/1, vale a dire "solo" 150 volte la posta. Una quota bassissima in lacagna se si tiene conto che, ad esempio, il Liverpool del neo tecnico Arne Slot si presenta con una percentuale da 2000/1.

Leggi anche Cosa succede a pari punti tra Manchester City e Arsenal in Premier League: chi vince

Le accuse sulle 115 violazioni al Fair Play Finanziario

C'è infatti un fantasma che si aggira attorno al Manchester City e che è legato alle accuse di aver compiuto ben 115 violazioni del Fair Play finanziario, datate febbraio 2023. Sono accuse dettagliate, nell' aver sovrastimato le entrate delle sponsorizzazioni, nascondendo la reale natura delle entrate nelle casse del club, senza fornire dettagli completi sugli stipendi dei giocatori, violando le regole sul profitto e sulla sostenibilità.

Cosa potrebbe accadere al City nei prossimi mesi

Su questi argomenti, il City ha sempre sostenuto la propria totale innocenza ma adesso si è arrivati all'udienza, che si dovrebbe tenere nel prossimo autunno, in cui si deciderà sull'eventuale colpevolezza del club. E i precedenti non sono confortanti perché se si pensa a Everton e Nottingham Forest, si deve sottolineare che queste due società hanno subito pesanti penalizzazioni in classifica durante questa stagione. Un precedente che apre uno scenario nebuloso sul futuro del City e, di conseguenza, sulle quote di una possibile, clamorosa, retrocessione.