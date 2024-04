video suggerito

Everton di nuovo all’inferno: penalizzato di altri 2 punti in classifica, è a rischio retrocessione Per l’Everton continuano le sanzioni da parte della Commissione della Premier League per aver sforato i parametri finanziari: ai Toffees sono stati dati altri 2 punti di penalità in classifica facendoli sprofondare in piena zona retrocessione a soli 6 turni dalla fine del campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Everton ha ricevuto una nuova sanzione da parte della Commissione della Premier League e adesso i punti di penalizzazione totali sono diventati 8: 10 erano già stati cancellati nella prima sentenza di colpevolezza del club inglese per non aver rispettato i rigidissimi parametri finanziari – poi ridotti a 6 in appello – altri due sono stati aggiunti nella giornata di lunedì 8 aprile. Contro cui il club ha subito comunicato di ricorrere in appello, mentre la tifoseria si è già mobilitata per altre manifestazioni di protesta.

Una situazione di classifica difficilissima contro cui l'Everton era riuscito a rispondere alzando la testa e riemergendo dalla zona rossa della retrocessione. Ma con i nuovi due punti da togliere agli attuali 29 la società di Liverpool ripiomba nella bagarre più assoluta, ad un passo dal terzultimo posto. Già lo scorso novembre, di fronte alla penalizzazione di 10 punti per violazione dei parametri finanziari, il club aveva dovuto rivedere i propri obiettivi stagionali, ma si era risollevato pur con enorme difficoltà.

Adesso, la situazione si fa seria e preoccupante ed è per questo che l'Everton, pur mantenendo un profilo di massima collaborazione, è pronto a presentare immediato ricorso di fronte alla nuova sanzione sostenendo che "il Club e i suoi rappresentanti legali hanno iniziato i preparativi per presentare ricorso contro la decisione della Commissione." Alla fine della stagione mancano 6 turni e adesso la zona salvezza si allontana sensibilmente, ritrovandosi con gli stessi punti di Luton e Nottingham Forest (penalizzato di 4 punti per gli stessi motivi).

Perché l'Everton è stato penalizzato in Premier League

Il club inglese sta vivendo una stagione davvero difficile visto che nel novembre 2023, aveva già registrato una decurtazione di 10 punti che lo avevano fatto precipitare nella zona rossa della Premier League. Poi, nel febbraio 2024 il club del Mersey ha presentato ricorso ed è riuscito a ridurre la sanzione a sei punti, ma adesso per i Toffees l'incubo non è finito con la Commissione che ha ridato altri 2 punti di penalità.

Il club inglese era stato accusato di aver perso 142 milioni di euro (circa 125 milioni di sterline) nel periodo soggetto alle verifiche, e ulteriori controlli (che hanno riguardato anche il periodo 2022-2023) hanno portato all'ultima decisione. Il tetto massimo delle perdite imposto per i club di Premier league è stato fissato a 120 milioni di euro, circa 105 milioni di sterline, ampiamente sforato dai Toffees.