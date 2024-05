video suggerito

Il Manchester City fa la storia, ma 4 calciatori non avranno la medaglia della Premier pur avendo giocato Il Manchester City ha fatto la storia, Pep Guardiola ha fatto la storia: mai nessuna squadra in 136 anni di calcio inglese aveva vinto per 4 volte di fila il campionato. Festa e medaglie per tutti, tranne che per quattro calciatori che pure hanno giocato per il City in questa stagione: è la regola della Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester City ha fatto la storia, Pep Guardiola ha fatto la storia: mai nessuna squadra in 136 anni di calcio inglese aveva vinto per 4 volte di fila il campionato. Il successo odierno per 3-1 sul West Ham ha reso inutile la contemporanea vittoria dell'Arsenal sull'Everton, facendo partire la festa a Etihad Stadium e rimpolpando il palmarès infinito del tecnico del 53enne tecnico catalano: 6 Premier League da quando è al City (8 anni), 3 Liga, 3 Bundesliga, 3 Champions League, in una miriade di altri trofei. Unico allenatore a centrare due Triplete e da oggi unico ad aver portato a casa 4 campionati inglesi. L'ennesima medaglia che si metterà al collo, lui e tutti i calciatori del City. Anzi, quasi tutti: in quattro non hanno diritto ad averla, pur essendo scesi in campo in questa stagione.

La Premier League distribuirà 40 medaglie da assegnare all'allenatore, ai giocatori e allo staff tecnico. La regola in vigore è che ogni calciatore che ha almeno cinque presenze in campionato (incluse quelle da subentrato) ne riceverà una. Le medaglie residue dalle 40 possono dunque essere distribuite tra i membri dello staff tecnico ed anche dirigenziale, a seconda della scelta del club. La Premier League può anche assegnare medaglie extra ai calciatori, con motivi di dispensa dalla regola di cui sopra, tra cui portieri di riserva, giocatori lungamente infortunati e il caso raro in cui più di 39 giocatori abbiano cinque o più presenze in campionato.

La regola peraltro era più stringente fino a una decina di anni fa: dal 1992/93 (prima edizione della Premier League) al 2011/12 i giocatori delle squadre vincitrici del titolo dovevano avere almeno 10 presenze nella massima serie per avere diritto a una medaglia. La Premier ha deciso di cambiare la situazione nel 2011, con un minimo di cinque partite ora necessarie per portarsi a casa la medaglia del titolo.

Allo stato attuale, quattro giocatori del Manchester City hanno perso la possibilità di ricevere la medaglia dei vincitori, nonostante abbiano recitato la loro (piccola) parte nel successo della squadra di Guardiola in questa stagione. La stella del Chelsea Cole Palmer, che dopo aver lasciato il City è esploso a Londra a suon di gol e assist, ha giocato una partita per la formazione di Manchester in questa stagione, 10 minuti dalla panchina in occasione della vittoria per 3-0 sul Burnley alla prima giornata. Lo stesso match ha visto anche l'ultima apparizione in maglia Citizens del difensore centrale Aymeric Laporte, che ha lasciato il club per trasferirsi all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

Gli altri due giocatori che non hanno diritto alla medaglia sono il deludente Kalvin Phillips, che ha giocato quattro partite ed è stato prestato a gennaio al West Ham, e James McAtee, che ha giocato una sola volta (entrato all'89' sempre alla prima col Burnley) e poi è stato prestato allo Sheffield United lo scorso settembre.