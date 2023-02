Le quattro regole ferree di Pirlo allenatore: “Chi le trasgredisce sa già cosa gli succede” Pirlo ha avuto buoni maestri in panchina: da uno in particolare ha preso lezioni dal punto di vista dell’intensità emotiva e dello stress fisico a cui sottopone i suoi atleti per costruire una mentalità vincente.

Andrea Pirlo, ex Juventus, oggi è alla guida della squadra turca del Karagumruk.

Quattro regole piazzate come paletti, chi le trasgredisce sa già a cosa va incontro. Andrea Pirlo, che è stato calciatore e sa bene cosa significa quando il tecnico ti "suggerisce" determinare cose all'interno dello spogliatoio, ha avuto buoni maestri. Conosce bene il valore di certe prescrizioni, che siano dette a voce oppure affisse sulla mura dello spogliatoio poco importa: se vai oltre l'asticella sono dolori.

Nella disciplina che regola un gruppo-squadra ci sono poche cose semplici da seguire all'insegna del reciproco rispetto, cambia la prospettiva da quale le guardi: l'ex calciatore della Nazionale adesso è dall'altra parte della barricata e tocca con mano quanto possa essere difficile l'interpretazione del ruolo.

Alla guida del Karagumruk ci ha messo un po' di tempo ambientarsi poi la squadra ha cambiato passo risalendo fino a metà classifica. Lo stop al campionato provocato dal terremoto ha costretto tutti a scendere in campo per ben altra causa che quella sportiva (Pirlo compreso).

L’ex calciatore della Nazionale ha allenato i bianconeri prima di trasferirsi in Turchia.

"Quando ero un giocatore, era diverso e per certi versi anche più facile – ha ammesso nell'intervista al Daily Mail -. Pensi solo a come puoi giocare, al risultato, se giochi bene o no. Quando sei un allenatore, devi capire tutto. Devi parlare con 20 persone con mentalità diverse".

C'è un solo modo per metterle tutte d'accordo e tira fuori le quattro prescrizioni che fanno parte del suo corredo di allenatore. Le enuncia in ordine sparso perché tutte hanno lo stesso valore, ne era cosciente anche Cristiano Ronaldo con il quale non ha "mai avuto problemi ma voleva giocare sempre". Tutte portano alla stessa conseguenza se si oltrepassa il limite.

"Regole? Ne ho tre, massimo quattro – ha aggiunto Pirlo -. Anzitutto non mi piacciono che i calciatori abbiano i telefoni prima della partita. Non mi piace che arrivino alle riunioni in ritardo. Se lo fanno è semplice… non giocano. Quando sei sul campo devi dare sempre il massimo senza risparmiarti. Poi sei libero di fare quel che vuoi".

Il campionato turco è fermo per la tragedia provocata dal terremoto, Pirlo racconta ai tabloid cosa sta accadendo.

A proposito di dare tutto fino allo stremo delle forze e di mentalità vincente, Pirlo ha preso lezioni da uno degli allenatori iconico dal punto di vista dell'intensità emotiva e dello stress fisico a cui sottopone i suoi atleti. È per il tuo bene, dice loro certo che quegli allenamenti disumani, da percorso di guerra, ne fortificheranno lo spirito e la condizione atletica. Chi è il tecnico in questione? Risposta facile, facile: Antonio Conte.

"Da lui ho imparato tante cose. Per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente, la concentrazione sono la chiave di tutto".

Dal furore di Conte alla forza tranquilla del leader calmo di cui è perfetto interprete Carlo Ancelotti, suo allenatore al Milan. Anche da lui Pirlo ha tratto buoni insegnamenti. "È molto calmo, ha sempre una parola per tutto. È importante perché se rimani in una grande squadra, devi capire quando è il momento di parlare e quando è meglio tacere".