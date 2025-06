Le provocazioni di Vidal e De Paul in Cile-Argentina, la sfida nella sfida senza esclusione di colpi 

video suggerito

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno in Sudamerica si sono disputate altre partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, tra cui Cile-Argentina che ha visto i campioni del mondo in carica vincere di misura e strappare il pass per la fase finale del torneo iridato. Decisiva la rete siglata da Julian Alvarez dopo soli 16 minuti di gioco. Ma a caratterizzare la gara a Santiago è stata la sfida nella sfida che si è giocata nei primi 45 minuti tra capitan Vidal e De Paul, a suon di provocazioni e colpi proibiti che hanno esaltato il pubblico e i social.

Cile-Argentina, la risolve Alvarez dopo 16 minuti: Albiceleste ai Mondiali

La nazionale argentina ha sconfitto il Cile per 1-0 allo Stadio Nazionale di Santiago, nell'ambito della 15ª giornata delle Qualificazioni Sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. L'unico decisivo gol della partita è stato segnato da Julián Álvarez dopo un'ottima azione in cui Thiago Almada gli ha servito un assist strepitoso. La superiorità della squadra di Lionel Scaloni è stata evidente anche nonostante l'assenza di Messi, in panchina per quasi un'ora. Il Cile , da parte sua, ha cercato creare pericoli, soprattutto con Alexis Sánchez ma alla fine si è arenata nella propria metà campo facendo enorme fatica e non diventando più pericolosa.

Vidal provoca platealmente De Paul in un uno contro uno

Fin qui la cronaca meramente sportiva, perché nei primi 45 minuti di partita si è giocata una sfida nella sfida, tra Arturo Vidal, capitano del Cile, e Rodrigo De Paul, centrocampista argentino. Appena due minuti prima del gol, Vidal ha platealmente provocato il centrocampista argentino con gesto ben presto divenuto virale in cui invitava De Paul a farsi avanti palla al piede.

L'Argentina segna, Vidal impietrito: De Paul gli ride in faccia

Ma subito dopo, le immagini sono diventate impietose per il giocatore cileno perché hanno mostrato proprio Vidal che subiva le conseguenze del vantaggio argentino con una espressione desolante: mani sui fianchi e sguardo perso nel vuoto, mentre lì vicino proprio De Paul lo canzonava per la rete realizzata da Alvarez, ridendogli in faccia e venendo via via allontanato dai propri compagni per evitare eventuali fuori programma in campo.

Vidal-De Paul: screzi e discussioni anche a palla lontana

Ma la sfida tra i due non è certo finita così, perché quindici minuti dopo, Vidal si è vendicato a suo modo: su una azione sulla trequarti De Paul ha protetto la palla ma è stato calciato da dietro proprio dal capitano cileno che ha alla fine si è guadagnato un più che meritato cartellino giallo, per poi andare a discutere proprio con l'argentino ancora a terra. Le discussioni tra i due giocatori sono poi ancora continuate in mezzo al campo, anche a palla lontana e incuranti della partita, attirando l'attenzione dei tanti tifosi presenti in tribuna

L'ultimo scherno di De Paul a Vidal: il gesto beffardo per i messaggi social

Fino all'epilogo, quando alla fine del primo tempo, mentre si stavano dirigendo verso gli spogliatoi, sono scoppiate altre scintille. Del Paul ha cercato di avvicinarsi a Vidal con una risata beffarda, provando ad abbracciarlo ma il cileno ha ovviamente reagito in malo modo, spingendolo. Mentre Del Paul è stato poi ancora allontanato, l'ultimo gesto di scherno a un Vidal sempre più infastidito (e per questo sostituito): l'ex Udinese ha fatto il segno di continuare a scrivere, visti i tanti post sui social media di Vidal e di continuare a ignorare a giocare a pallone.