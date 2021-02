Juventus-Roma è da sempre una delle partite più attese di tutto il campionato. Quest'anno bianconeri e giallorossi lottano fianco a fianco. La Roma ha un punto in più ed è terza, ma ha anche disputato una gara in più. All'andata finì 2-2 con tanti rimpianti per la squadra di Fonseca che si fece rimontare con la superiorità numerica. Ma oggi non conta più e stasera all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18 si disputerà la partita tra la Juventus e la Roma. Pirlo sembra aver trovato la quadratura e in campionato ha blindato la difesa che è comandata da un grande ex Szczesny. Chiellini dovrebbe essere confermato dal primo minuto, mentre Kulusevski dovrebbe finire in panchina, nella Roma assenti Smalling e Pellegrini e cambio di modulo per Fonseca.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Nell'elenco dei convocati della Juventus non ci sono Ramsey e Dybala. Pirlo conferma il 4-4-2 con Chiesa sulla sinistra e Cuadrado in difesa. Ancora fuori de Ligt che cederà il posto a capitan Chiellini. 3-5-2 per i giallorossi con Mkhitaryan in appoggio a Borja Mayoral. Il centrocampo sarà più folto con Cristante, oggi capitano, e Villar al fianco di Veretout. Mentre in difesa spazio per Kumbulla che rileva l'infortunato Smalling. Nell'elenco dei convocati c'è anche Dzeko che però partirà dalla panchina e sarà pronto a colpire, il gol sarebbe il modo migliorare per suggellare la pace con il tecnico Fonseca.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral. All. Fonseca