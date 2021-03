Così quasi di soppiatto Torino e Sassuolo recuperano oggi mercoledì 17 marzo il match non disputato della 24a Giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino si parte alle ore 15. I granata dopo lo stop per via degli otto contagi al Covid sono tornati a giocare, ma hanno perso entrambe le partite disputate (contro Crotone e Inter, l'ultima e la prima della classe), mentre il Sassuolo è reduce dal 3-2 al Verona. De Zerbi effettuerà un leggero turnover, in virtù anche dell'impegno con l'Inter di sabato 20 marzo.

Le possibili scelte di Nicola, dubbio Belotti

Non ha dubbi sul modulo, ma li ha sugli uomini e in particolare su uno e cioè Belotti. Nicola deve decidere se schierare il ‘Gallo' dal primo minuto. La scelta non è semplice. Il bomber ha avuto il Covid è stato fermo giorni e con l'Inter ha giocato una frazione dell'incontro. Belotti è fondamentale per il Toro, ma va anche preservato e potrebbe iniziare dalla panchina. Sicuro del posto Verdi. Sanabria, due gol nelle ultime due partite, si scalda. Difficile possa giocare Singo, anche se è guarito. Rincon invece torna dopo la squalifica.

Turnover per De Zerbi

De Zerbi ha una rosa ampia e cercherà di sfruttarla al massimo in questa settimana. In difesa dovrebbero essere titolari Muldur e Rogerio, mentre a metà campo Magnanelli è favorito su Obiang. Davanti qualcuno dei big rifiaterà. Traoré, in gol contro il Verona, sarà della partita dall'inizio. In panchina uno tra Berardi e Djuricic, ma non è sicuro del posto nemmeno Caputo in ombra nelle ultime partite.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Belotti, Verdi. All.: Nicola. A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Ujkani, Ansaldi, Singo, Buongiorno, Rodriguez, Ferigra, Linetty, Sanabria, Bonazzoli, Zaza.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, M. Lopez, Traore; Caputo. All.: De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos, Chiriches, Djuricic, Boga, Obiang, Raspadori, Haraslin, Defrel