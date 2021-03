Il Sassuolo torna al successo. La squadra di De Zerbi al Mapei Stadium sconfigge per 3-2 il Verona. Bella partita decisa da una rete di Traoré, settimana d'oro per la famiglia considerato anche il gol di Diallo al Milan in Europa League. Gol anche di Locatelli, Lazovic, Djuricic e Dimarco.

Gol di Locatelli e Lazovic

Il Sassuolo parte forte e al 4′ passa in vantaggio con Locatelli, il migliore in campo. Il centrocampista riceve da Defrel, schierato a sorpresa De Zerbi, e con una staffilata non lascia scampo a Silvestri. I nero-verdi giocano bene e sembrano pronti a raddoppiare, ma la verve dura poco e l'organizzazione di gioco del Verona prende il sopravvento. La squadra di Juric crea parecchio e riesce a trovare il pareggio con Lazovic che riceve da Faraoni e con un tocco elegante ma al tempo stesso potente trova il gol del pareggio, l'1-1 è il risultato con il quale le due squadre vanno all'intervallo.

A segno anche Dimarco

La ripresa è scoppiettante. Il Sassuolo vuole i tre punti e trova il vantaggio bis con Djuricic, che riceve un bel pallone e con classe insacca lasciando fermo Silvestri. Il Verona non ha il solito contributo da Barak e Zaccagni ma con il gioco e tanta voglia trova il 2-2. Assist di Lazovic e gol di Dimarco, da fascia a fascia. Il pari però dura pochissimo. Perché il Sassuolo reagisce con grande carattere e realizza il 3-2 con Traoré, da poco entrato, che in mischia è il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante. Il finale è concitato, Juric viene espulso, i nero-verdi si impongono per 3-2 e salgono a quota 38 punti, e mercoledì c'è il recupero con il Torino. De Zerbi e i suoi hanno la possibilità di riavvicinarsi in zona europea, anche se servirebbe una grande rimonta per superare una tra Lazio e Napoli. Una curiosità tutti e tre i goleador di giornata del Sassuolo sono stati ammoniti.