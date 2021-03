Torino-Inter è la partita più importante della 27a Giornata di Serie A. Lo è perché i nerazzurri hanno sei punti di vantaggio sul Milan (impegnato stasera con il Napoli) e dieci sulla Juventus (che ha una partita da recuperare e oggi scende in campo a Cagliari) e lo è anche per la zona retrocessione, i granata sono terzultimi ma hanno due gare da recuperare. Conte vuole continuare a vincere e per farlo manderà in campo dall'inizio Lukaku e Lautaro, a secco nelle ultime due giornate. L'Inter ha il dubbio Eriksen che non è al meglio, Gagliardini è pronto. Nicola invece potrebbe lasciare in panchina Belotti, che si è negativizzato. Non è al meglio nemmeno Sanabria.

Zaza e Bonazzoli in attacco nel Torino

Il tecnico granata ha recuperato Bremer, ma non dispone di Rincon che è squalificato, il sudamericano sarà sostituito da uno tra Gojak e Baselli. Belotti da giorni è negativo, è tornato ad allenarsi ma con ogni probabilità partirà dalla panchina. Sanabria, nonostante il gol al Crotone, non è al top e dunque davanti toccherà in avvio al tandem formato da Zaza e Bonazzoli.

Dubbio Eriksen per Conte

Vidal si è operato al ginocchio e sarà fuori per qualche settimana, Eriksen è in dubbio, per un problema al ginocchio. Il danese proverà a recuperare ma non è certa la sua presenza dal primo minuto. Gagliardini si scalda e si prepara ad affiancare Barella e Brozovic. Davanti Lukaku e Lautaro, poi tutti quelli che sono i titolarissimi di Conte, incluso Perisic, a caccia pure lui del gol perduto.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Ansaldi; Zaza, Bonazzoli. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Perisic, Lukaku, Lautaro. All. Conte