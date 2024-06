video suggerito

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, recupero di Serie A Atalanta-Fiorentina è l’ultima partita della Serie A 2023-2024. A Bergamo nerazzurri e viola si affrontano oggi, calcio d’inizio alle ore 18. Diverse novità tra i nerazzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finalmente oggi si recupera Atalanta-Fiorentina, la partita che è rimasta senza data per quasi due mesi e che ha creato scompiglio negli ultimi mesi in calendario. Anche se a conti fatti non ha influito su alcun verdetto. Nel pomeriggio le squadre di Gasperini e Italiano scenderanno in campo nell'ultima partita di Serie A 2023-2024, in una partita che interessa quasi più a chi gioca al Fantacalcio che a tutta la Serie A.

L'Atalanta se vince supera la Juventus

Al di là della voglia di non voler perdere mai e di dare il massimo, questa partita conta in particolare per l'Atalanta che vincendo scavalcherebbe la Juventus e chiuderebbe il campionato al terzo posto, se sarà così costruirà un podio tutto lombardo con Inter e Milan. In caso di pareggio o sconfitta dei nerazzurri la Juve rimarrebbe terza. Non cambierà in ogni caso la classifica della Fiorentina, che sarà ottava e disputerà ancora una volta la Conference League.

Come giocheranno Gasperini e Italiano? Domanda complicata a cui rispondere. Di sicuro la finale giocata e persa ad Atene conterà tanto sulle scelte della Fiorentina, ma per entrambi gli allenatori potrebbero avere un peso anche gli Europei e la Copa America, perché un turno di riposo – almeno parziale – potrebbero averlo quei calciatori già certi della convocazione. Discorso fattibile per i viola, ma non tanto per i nerazzurri che hanno tantissimi calciatori agli Europei.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Scamacca ci sarà. In avanti spazio per Touré e Miranchuk. Mentre in difesa toccherà a Toloi, Hien e Scalvini. Mezza rivoluzione per la Fiorentina che davanti schiera certamente Nzola e alle sue spalle Castrovilli e Ikone.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk; Scamacca, Tourè

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola