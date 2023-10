Le partite degli Europei 2028 si giocheranno in uno stadio abbandonato da anni: c’è un piano preciso Il Casement Park di Belfast è stato inserito nella lista dei 10 stadi che ospiteranno le partite valide per gli Europei 2028 in Inghilterra e Regno Unito. L’impianto fu abbandonato 10 anni fa e versa attualmente in condizioni di degrado totale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dal 1996 gli Europei tornano in Inghilterra e nel Regno Unito. La 18a edizione del torneo per nazionali di calcio si disputerà di fatto in UK nel 2028. Grande attesa dunque tra 5 anni quando si apriranno le porte di una rassegna continentale che si prospetta ricca di sorprese. C'era tanta curiosità in queste ore circa la scelta degli stadi scelti per disputare le partite degli Europei 2028. Ebbene i 10 impianti in cui si disputerà la manifestazione ha riservato non poco stupore. Tra certezze di stadi storici, all'avanguardia e innovativi, l'Irlanda ha deciso di inserire anche un impianto abbandonato 10 anni fa.

Il Casement Park fu abbandonato definitivamente nel 2013.

Wembley Stadium, Tottenham Hotspurs Stadium, City of Manchester Stadium, St James’ Park, Everton Stadium, Villa Park di Birmingham, National Stadium of Wales a Cardiff, Dublin Arena, Hampden Park di Glasgow e appunto Casement Park di Belfast. È quest'ultimo ad aver destato maggiore curiosità dato che non si disputa un incontro sportivo dal 2013 e soprattutto è del tutto abbandonato tra sporcizia e uno stato di incuria generale. Ma la scelta bizzarra dello stadio Casement Park in realtà riserva un piano ben preciso.

Assenti gli impianti storici di Liverpool e Manchester United oltre al London Stadium, l'aspetto più sorprendente emerso dalla lista presentata da parte dell'UK è proprio il Casement Park di Belfast. Un impianto inserito a sorpresa nella lista degli stadi che ospiteranno le partite degli Europei di calcio 2028. La struttura in realtà sarà sottoposta a una ricostruzione del tutto innovativa che lo collocherà tra i più tecnologici e moderni di oggi.

Casement Park (foto Record)

Pronto ad ospitare ben 31.000 tifosi, lo stadio Casement Park vedrà la sua capienza aumentare fino a 34.500 posti a sedere e tante altre novità in termini di infrastrutture progettate dagli architetti responsabili anche della progettazione degli stadi Tottenham, Arsenal e Aviva Stadium, che attualmente funge da impianto di casa della squadra irlandese. Lo stadio in questione fu chiuso 10 anni fa. Casement Park era lo stadio principale dei giochi gaelici, ovvero uno sport praticato nell'Irlanda del Nord in cui si mescola calcio, basket e rugby.