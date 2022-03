Le parole che fanno sognare in grande i tifosi dell’Inter: “Futuri proprietari? Chi lo sa…” Al ‘Business of Football Summit’ di Londra una parentesi importante è stata riservata anche all’Inter. Prospettando un futuro oltre i problemi economici di Suning.

A cura di Alessio Pediglieri

In tempi di carestia, si raccoglie ciò che si riesce e in un periodo in cui tra post pandemia e il clima di guerra in atto, nulla è più certo, anche una semplice frase può avere un effetto dirompente nei pensieri e speranze di un tifoso per un radioso avvenire. Così, durante il FT Business of Football Summit di Londra, oltre alle schermaglie violente sulla possibile rinascita di una Superlega rivista e corretta ma sempre divisoria, c'è stato anche spazio per parlare di Inter e del possibile avvenire del club nerazzurro.

Non è la prima volta e non sarà di certo l'ultima perché i problemi in cui ha navigato negli ultimi mesi Suning non sono un mistero per nessuno: crisi finanziaria in Cina, ripercussioni sugli asset esteri della famiglia Zhang, tra cui il club prelevato da Thohir. Un ridimensionamento imponente malgrado il tricolore numero 19, il mercato d'agosto votato all'autofinanziamento cedendo pezzi pregiati e l'attuale stallo, in attesa di capire se e quando si finirà di fare le classiche nozze con i fichi secchi. Investimenti zero, prospettive a breve raggio e una navigazione a vista.

Questo è il futuro che è stato prospettato per i tifosi interisti, anche all'indomani delle notizie dell'uscita dal guado dei debiti da parte di Suning. Perché nulla sembra poter cambiare a breve termine e le scelte saranno evidentemente condizionate dalle strategie e risorse economiche. Così, quando è salito sul palco della convention di Londra il managing director di Oaktree Capital Management, le orecchie nerazzurre si sono alzate in vigile attesa. Che non è stata delusa perché un riferimento diretto al club nerazzurro è arrivato, dalla società americana già in passato vicinissima alla realtà interista, aiutando Suning a uscire dalle difficoltà.

Il Gruppo Suning della famiglia Zhang è entrata ufficialmente nell’Inter come nuova proprietà nell’estate 2016

La stessa Oaktree per alcune settimane era stata indicata addirittura quale nuova società pronta a prelevare la stessa Suning nell'Inter, idea che avrebbe dato un colpo di spugna all'attuale realtà fortemente ridimensionata. Invece, si è limitata ad aprire una partnership che, però, in futuro, potrebbe trasformarsi in qualcosa di maggiormente concreto: "Abbiamo cercato situazioni chiare, in cui potevamo dare valore e offrire soluzioni tagliate su misura per la controparte interessata " ha spiegato Alejandro Cano, di Oaktree. "In questo senso, l'Inter è stata individuata come società top per seguaci nel mondo: era la giusta opportunità per avere un ruolo e supportare un club e lo abbiamo fatto".

Dopotutto, l'intento di Oaktree è quello di investire sempre più nel mondo del calcio e l'Inter ha rappresentato il classico chiavistello da togliere per entrarci: "Questo rappresentava il modo per entrare in questo mondo e vedere se potevamo investire. Così abbiamo deciso che era interessante per due motivi: il calcio è uno sport mondiale, ottimo investimento a lungo termine e con una potenziale di crescita importante".

Ma dove stanno riposte le speranze da parte dei tifosi nerazzurri? In una frase che Cano ad un certo punto ha lasciato a metà: "Se stiamo valutando l'idea di diventare proprietari dell’Inter? Non è nei nostri piani attuali perché vogliamo lavorare in qualità di ottimi partner e offrire supporto. Ma per il futuro chi lo sa…" ha concluso il rappresentante di Oaktree, azienda che muove nel mondo capitali per oltre 120 miliardi di euro e che nel nostro Paese ne ha già investiti più di 7.

Inter esclusa.

Per il momento.