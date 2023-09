Le orribili maledizioni degli sciamani peruviani contro Neymar prima del match: poi li infilza lui Un video mostra gli sciamani peruviani prima del match col Brasile mettere in atto tutte le arti oscure in loro possesso allo scopo di fiaccare Neymar nel fisico e nella mente. Ci riproveranno la prossima volta…

A cura di Paolo Fiorenza

Il Brasile è partito bene nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali, vincendo le prime due partite del girone sudamericano. I verdeoro prima hanno distrutto la Bolivia per 5-1 venerdì scorso, poi due giorni fa hanno superato all'ultimo respiro il Perù per 1-0 a Lima. Il primo match ha visto Neymar realizzare una doppietta (oltre ad un assist) che gli è valsa un record storico: il 31enne paulista, appena approdato in Arabia Saudita in cambio di ingaggio e benefit mostruosi, ha superato Pelé come miglior marcatore di sempre della nazionale brasiliana.

Neymar viene celebrato dalla Federcalcio brasiliana dopo aver superato il record di Pelé

L'attaccante dell'Al Hilal si è portato a 79 gol in 126 presenze, lasciando il leggendario O Rey a quota 77 (anche se di gol con la nazionale Pelé ne ha segnati 95, ma la Federcalcio brasiliana non tiene conto di quelli segnati nelle amichevoli contro squadre di club). Lo stato di forma di Neymar e della Seleçao ha evidentemente spaventato i peruviani, che in vista della partita di martedì scorso – dopo aver pareggiato per 0-0 all'esordio del girone in casa del Paraguay – hanno pensato bene di mettere in campo le loro migliori risorse (si fa per dire), allo scopo di contrastare lo strapotere tecnico degli avversari.

Bisognava fermare a tutti i costi il loro leader e dunque nelle ore precedenti la gara sono scesi in campo gli sciamani locali, per mettere in atto tutte le arti oscure in loro possesso allo scopo di fiaccare Neymar nel fisico e nella mente. Un video mostra gli spiritisti peruviani impegnarsi al massimo: pugnali infilzati in un pupazzo, essenze venefiche sparse sulla maglia verdeoro numero 10, immagini del calciatore calpestate.

Insomma, contro l'ex giocatore di Barcellona e PSG è stato scaraventato l'intero campionario di iatture possibili, con cieca fiducia nel potere del lato oscuro. "La paura conduce all'ira, l'ira all’odio; l'odio conduce alla sofferenza", ma Neymar evidentemente non lo sapeva, visto che qualche ora dopo ha deciso il match di Lima con un assist al 90′ per il gol di Marquinhos, pennellando un calcio d'angolo per la testa del difensore – e suo ex compagno – del PSG. Gli sciamani ci riproveranno la prossima volta, intanto sono diventati virali sui social…