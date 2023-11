Le multe del Motherwell sono mortificanti: punito chi urina in doccia e sputa in spogliatoio È trapelata la lista delle multe che il club scozzese del Motherwell prevede per chi viola il divieto di mettere in atto alcuni comportamenti: alcuni di questi sono davvero spregevoli.

A cura di Paolo Fiorenza

Tutti i club di qualsiasi sport hanno un proprio decalogo di comportamenti da rispettare da parte dei propri tesserati, pena alcune sanzioni che vengono applicate in caso di infrazione. Si tratta di multe il cui cumulo spesso finanzia cene o altre iniziative di gruppo. Il Motherwell – club scozzese della massima serie, attualmente di bassa classifica – non fa eccezione, ma si è fatto prendere un po' troppo la mano nello stilare l'elenco dei comportamenti da evitare, al punto che la domanda viene spontanea: i destinatari sono calciatori o trogloditi? Già, perché alcune condotte presenti nell'elenco sono davvero spregevoli.

I tifosi del Motherwell hanno diffuso la lista valida per questa stagione – entrata in loro possesso – e a scorrerla si resta sorpresi nel constatare come assieme a sanzioni ovvie, come quelle per i ritardi, ci siano cose che in un gruppo di persone civili dovrebbe essere scontato non fare mai. Si parte dunque con le multe per chi fa tardi all'allenamento, al giorno della partita, alla palestra, a qualsiasi riunione, all'autobus (con incremento in sterline rispetto alla sanzione base, per ogni minuto di ritardo fatto) e poi si passa ad altre situazioni comunque classiche, come non denunciare un proprio infortunio o parcheggiare male la macchina.

L'elenco di multe del Motherwell

Tuttavia, scendendo più in basso nell'elenco, spuntano voci da far rabbrividire: sono puniti coloro che urinano nella doccia o sputano nello spogliatoio, o ancora buttano gomme da masticare o ‘snus' (tabacco per uso orale) negli orinatoi. Ma anche chi fa un uso "inaccettabile/imbarazzante" dei social media: in questo caso la decisione viene lasciata alla squadra.

Peraltro urinare sotto la doccia ‘costa' appena 25 sterline, il che lo fa ritenere un comportamento molto meno grave di "indossare un cappello il giorno della partita", che viene punito con 50 sterline, e "andarsene prima dalla festa di Natale", che vale una multa di 150 sterline. Se poi a Natale non ci presenta proprio scatta una legnata da 250 sterline. Nonostante la particolarità di gran parte delle voci presenti in elenco, in fondo alla lista si può leggere che "tutte le multe sono gestite con buon senso e a discrezione della commissione". E meno male…