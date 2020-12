Le ceneri di Paolo Rossi conservate in un’urna a forma di Coppa del Mondo

La città di Prato, dove Paolo Rossi era nato, ha dato l’ultimo saluto al campione che regalò all’Italia la gioia della vittoria al Mundial del 1982 in Spagna. La commemorazione in onore di Pablito è avvenuta in Duomo, le sue ceneri erano custodite in un’urna a forma di Coppa del Mondo. A portarle c’erano la moglie Federica Cappelletti e i figli Sofia Elena, Maria Vittoria, Alessandro.