Lazio spiazzata dalla richiesta di Kamada: solo per lui una maglia diversa per scaramanzia Kamada alla Lazio ha fatto una richiesta particolare. Il giapponese vuole giocare solo con maglia a maniche lunghe per pura scaramanzia. Nelle gare di agosto è sceso in campo con la divisa invernale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Daichi Kamada è stato uno degli acquisti della Lazio durante l'ultima sessione di calciomercato. Il giapponese è stato preso anche con l'intenzione di sostituire in termini realizzativi il vuoto lasciato da Milinkovic-Savic volato in Arabia Saudita. L'ex Eintracht Francoforte ha subito mostrato il suo punto di forza realizzando il gol del definitivo 1-2 rifilato dai biancocelesti al Napoli nell'ultimo turno di campionato. Un gol che ha impressionato per tecnica e precisione e che ha colpito anche i suoi compagni di squadra.

Un impatto importante dunque per Kamada che ha confermato, almeno per il momento, le alte aspettative che aveva il club biancoceleste quando l'ha ingaggiato. Il giocatore ora ha lasciato momentaneamente Formello per rispondere alla chiamata del suo Giappone. Il giocatore è infatti in ritiro con la sua nazionale per preparare le amichevoli contro la Germania a Wolfsburg e contro la Turchia a Genk, in Belgio. Nel frattempo gli addetti ai lavori della Lazio si ricorderanno a lungo del suo arrivo: ha fatto una richiesta che ha spiazzato tutti.

La seconda maglia a maniche lunghe indossata da Kamada contro il Napoli.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe molto scaramantico e proprio per questo appena arrivata in biancoceleste ha chiarito subito la sua posizione. Deve rispettare determinati rituali e infatti prima di scendere in campo contro il Napoli avrebbe chiesto alla Lazio di procuragli una maglia a manche lunghe. Pur trattandosi del mese di agosto e di una delle estati più calde da ricordare, il giocatore non ha voluto sentire ragioni ripagando comunque subito la fiducia di Sarri con un gol bellissimo e decisivo. Già nella gara interna contro il Genoa il giocatore era sceso in campo con la divisa biancoceleste invernale,

In tanti sono infatti rimasti spiazzati dal suo outfit particolare sia sull'erba del Maradona che una settimana prima all'Olimpico contro la squadra di Gilardino. Il giocatore, diversamente da tutto il resto della squadra, indossava infatti le maniche lunghe. La Lazio avrebbe fatto i salti mortali pur di accontentarlo e farlo sentire subito a suo agio in questa sua nuova avventura in Italia. Motivo per cui sarebbe stata presa solo per Kamada la divisa invernale in anticipo rispetto alla stagione attuale. Stando così le cose, alla Lazio è andata più che bene e sarebbe opportuno organizzarsi per tempo ora per dargli subito la sua manica lunga.