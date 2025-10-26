Lazio-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Lazio-Juventus, posticipo dell’ottava giornata di Serie A, si gioca oggi allo stadio Olimpico con fischio d’inizio alle ore 20:45. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Sarri e Tudor.

Lazio e Juventus si sfidano nel posticipo dell’8ª giornata di Serie A 2025/2026: le squadre di Sarri e Tudor si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma domenica 26 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20:45. Diretta TV e streaming su DAZN.

La Lazio non sta vivendo un momento felicissimo e, nonostante i tanti infortuni che hanno decimato la rosa di Maurizio Sarri, si presenta al match dopo la vittoria contro il Genoa e i pareggi contro Torino e Atalanta. Ricordiamo che i capitolini stanno affrontando questa stagione senza aver fatto mercato e con diverse situazioni irrisolte all'interno dello spogliatoio. Momento delicato anche per la Juventus: dopo il ko in campionato contro il Como è arrivato anche quello in Champions League contro il Real Madrid.

L'ultimo precedente dello scorso 10 maggio ha visto biancocelesti e bianconeri pareggiare per 1-1.

Partita: Lazio-Juventus

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 26 ottobre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: ottava giornata di campionato

Dove vedere Lazio-Juventus, in diretta TV: solo per abbonati

La partita tra Lazio e Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva TV su DAZN, visibile su Smart Tv, collegata a internet attraverso a console di gioco (Xbox e PlayStation) oppure tramite device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky – che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' – la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Lazio-Juventus, dove vederla in diretta streaming: l'0rario

La partita tra Lazio e Juventus si potrà vedere in streaming su DAZN collegandosi da pc al sito ufficiale online oppure su dispositivi mobili utilizzando l'apposita app dedicata. Per gli abbonati Sky con l'opzione "Zona DAZN" si potrà utilizzare l'app SkyGo.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Sarri sceglie il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Ancora Basic con Guendouzi e Cataldi in mediana. Tudor punta ancora su Yildiz, punto fermo, con Conceiçao e David dal 1′. Ancora Kalulu sulla fascia destra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.