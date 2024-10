Lazio di rimonta, prima sconfitta dell’Empoli. Il derby dell’Emilia Bologna-Parma finisce 0-0

video suggerito

A Bologna poche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il Parma. All'Olimpico il solito Empoli spaventa la Lazio che vince di rimonta grazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Empoli spaventa anche la Lazio all'Olimpico portandosi subito in vantaggio con Esposito. Poi, la reazione degli uomini di Baroni che si inventa il jolly bel finale facendo entrare Pedro: lo spagnolo dopo pochi minuti sigla il definitivo 2-1 che condanna alla prima sconfitta i toscani. Nel derby dell'Emilia tra Bologna e Parma nessuna emozione e fischi per i rossoblù di Italiano, incapaci di sfruttare il vantaggio nu,erico nella ripresa.

Lazio-Empoli: 2-1, Zaccagni risponde a Esposito

La Lazio viene sorpresa all'Olimpico da un Empoli che non smette di stupire. I toscani fanno subito il match e trovano la via del gol che spacca la partita pochi minuti dopo il fischio di inizio, quando al 9′ si ritrova sotto di un gol: incertezza di Provedel ed Esposito che non fallisce per la gioia degli ospiti. Doccia fredda classica da cui i padroni di casa faticano a risollevarsi. A tal punto che gli uomini di Baroni ci mettono quasi tutto il primo tempo per rimettere in sesto la partita: al 49′ su cross di Tavares ci pensa Zaccagni a deviare di testa in porta.

Ci pensa il solito Pedro: subentra e segna

Un pareggio che non basta alla Lazio, chiamata alla vittoria di fronte ad un pubblico deluso dai primi 45 minuti. Ma ancora una volta i padroni di casa complicano tutto: al 51′ c'è un rigore per Castellanos che si fa però ipnotizzare da Vazquez che riesce a respingere il tiro. Tutto da rifare e ansia che cresce nella Lazio mentre l'Empoli continua a produrre il calcio che fino a questo momento lo proietta in Zona Coppe. Ma il match si trasforma all'entrata di Pedro in campo su scelta di Baroni che toglie uno spento Isaksen. Lo spagnolo è decisivo: gli bastano 11 minuti per trovare la via del gol e consegnare la vittoria (e la prima sconfitta per l'Empoli) alla Lazio.

Bologna-Parma 0-0, nel derby emiliano

Al Dall'Ara va in scena il derby emiliano di Serie A tra il Bologna di Italiano che provano a scrollarsi di dosso le tossine del match infrasettimanale in Champions per tornare a concentrarsi in campionato. Di fronte un Parma ferito dalle recenti sconfitte e che vuole tornare con almeno un punto per smuovere la classifica. Ma il primo tempo passa quasi senza accorgersene con le due squadre che pensano più a difendersi e non subire che offendere. Fatta eccezione al 30′ quando è Castro a provare la via del gol.

La ripresa si apre col classico colpo a sorpresa: Coulibaly viene colto dal VAR per un fallo da rosso ed è costretto a lasciare il campo lasciando il Parma in dieci contro undici. Occasione d'oro per il Bologna che di fatto alza i ritmi e subito va in pressing: Castro si fa trovare immediatamente pericoloso, con la difesa gialloblu in difficoltà. Ma il Parma regge bene, smuove la classifica e se ne ritorna dal Dall'Ara per la prima volta senza aver subito gol. Mugugni in casa Bologna col popolo rossonlù che mormora insoddisfatto: quinto pareggio in 7 gare.