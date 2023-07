L’autogol incredibile di Jorginho nella prima amichevole estiva: la sua stagione non comincia bene L’Arsenal si ferma per una bizzarra autorete di Jorginho: il suo tiro dalla distanza ha lasciato completamente impietrito il portiere.

A cura di Ada Cotugno

Il pre campionato di Jorginho non è cominciato nel migliore dei modi. L'ex giocatore del Napoli è pronto a contendersi un posto a centrocampo tra i titolari dell'Arsenal, squadra che lo ha accolto sei mesi fa dopo il passaggio dal Chelsea. Da una parte di Londra all'altra, con l'intento di essere sempre il metronomo della squadra: un acquisto di grande esperienza per i Gunners che però si sono trovati nei guai a causa di un suo incredibile autogol.

Nella prima amichevole ufficiale di questa estate, giocata in Germania contro il Norimberga, Jorginho è stato protagonista di un grande gol segnato nella porta sbagliata. Non un buon inizio per lui e tutta la squadra che è ritornata in Inghilterra con un mesto 1-1.

L’azione che ha portato all’autogol di Jorginho

Dopo il primo tempo c'erano tutte le premesse per cominciare la preparazione con una vittoria. Arteta, reduce dal campionato perso nel rush finale contro il Manchester City, ha deciso di rinforzare la squadra con innesti di livello e ha approfittato dell'avversario abbordabile per provare gran parte della sua rosa.

Tutto è precipitato nel secondo tempo, aperto con un cambio in porta. Il titolarissimo Ramsdale ha lasciato il posto a Karl-Jakob Hein e nello stesso slot anche Jorginho è entrato in campo al posto di Thomas. Sono stati proprio loro due gli artefici dell'autogol del definitivo 1-1.

Il portiere estone ha tentato un passaggio rasoterra pericoloso che stava per essere intercettato da un giocatore avversario, ma l'italo-brasiliano nel tentativo di avvicinarlo ha calciato il pallone mandandolo in porta da 30 metri. Niente da fare per l'estremo difensore che si trovava fuori dai suoi pali, completamente sorpreso dal tiro del suo compagno di squadra.

La corsa folle all'indietro per riprendere in mano la situazione è stata del tutto inutile. Anche se il pallone non viaggiava a velocità elevate, l'estone si trovava ai limiti dell'area di rigore e non è riuscito a bloccare il tentativo per evitare l'autogol. Per Jorginho la stagione è cominciata con un passo falso, ma per fortuna è soltanto calcio d'estate.