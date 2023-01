Lautaro Ronchi colpito alla testa durante una sparatoria: lotta tra la vita e la morte Lautaro Ronchi, promettente attaccante argentino, sta lottando tra la vittima e la morte dopo essere stato ferito alla testa durante una sparatoria. Fermato il presunto colpevole.

A cura di Marco Beltrami

Sono ore di grande apprensione in Argentina per le condizioni di Lautaro Ronchi. Il giovane talento argentino di proprietà del Racing Club, società di Avellaneda nella provincia di Buenos Aires, lotta tra la vita e la morte dopo essere stato vittima di una sparatoria. Archiviati i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo, torna nel Paese sudamericano l'incubo della violenza con un episodio su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

Proprio come il suo omonimo Lautaro Martinez in passato, Lautaro Luciano Beniamino Ronchi, è in forza a El Primer Grande. Duttile attaccante classe 2004, originario di Rosario (capocannoniere della quinta divisione la scorsa stagione, con 12 gol), Ronchi ha sempre militato nelle Giovanili collezionando una presenza in prima divisione contro il Patronato. Un calciatore di grande prospettiva, molto stimato da compagni e amici che nelle ultime gli hanno dedicato bellissimi messaggi sui social, invitandolo a non mollare.

Al momento Ronchi è ricoverato al Clemente Álvarez Emergency Hospital, dove è stato trasferito d'urgenza nelle scorse ore. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il calciatore si trovava nel quartiere Tablada di Rosario, una delle zone con i più alti tassi di violenza della città, secondo l'Osservatorio di pubblica sicurezza. Lui e altri due ragazzi erano sul marciapiede, quando sono stati raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da un ragazzo che si è dato alla fuga. Gli esperti forensi hanno ritrovato poi sei proiettili calibro nove, che sono stati subito sottoposti ad analisi. Un adolescente di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia e sarà indagato questo giovedì presso il Tribunale per i minorenni per capire il motivo delle sue azioni.

Ronchi è stato raggiunto da un proiettile alla testa, e al momento si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva intubato e in prognosi riservata, con la sua situazione che è molto delicata. Nella stessa sparatoria, è stato ucciso un 19enne, e ferito un 20enne. Il ragazzo che ha perso la vita, aveva rimediato ferite sia nella zona del torace che sul braccio destro, rivelatisi poi mortali. Già dimesso invece Lautaro M, che ha riportato ferite ad entrambe le gambe, non particolarmente gravi.

Mentre sul luogo dell'aggressione operavano i periti e la Divisione Omicidi, è stato individuato anche con l'ausilio delle telecamere e delle testimonianze un 17enne che transitava nella zona. Fermato come presunto autore del folle gesto, dovrà spiegare il motivo per cui portava una rivoltella con delle munizioni di fronte al giudice minorile. Nel frattempo la speranza di tutti, è che Ronchi possa riprendersi al più presto.