Lautaro in crisi, mai così pochi gol da quando è all'Inter: cosa sta accadendo al Toro nerazzurro Lautaro Martinez è rimasto a secco anche contro il Parma portando ad oltre un mese l'astinenza da gol. Solo 5 segnati nelle 15 giornate di Serie A, numeri impietosi: mai così poco prolifico da quando veste i colori nerazzurri dell'Inter.

A cura di Alessio Pediglieri

Lautaro Martinez è solamente la brutta fotocopia di se stesso in nerazzurro: il Toro argentino non riesce più a ritrovarsi sottoporta e anche contro il Parma non sono serviti 90 minuti e più per ritrovare il feeling perduto con il gol. Un ennesimo passo falso che non preoccupa Inzaghi o i tifosi ma che ha certificato il peggior inizio di stagione da quando veste la casacca dell'Inter: mai così poco prolifico nelle prime 15 giornate di campionato.

"Taremi meritava di entrare ma ho voluto tenere in campo Lautaro fino alla fine perché speravo che segnasse. Non è accaduto, peccato". Le parole di Simone Inzaghi a fine di Inter-Parma certificano la situazione attuale del capitano e attaccante nerazzurro, incapace di trovare la via della rete. Anche contro i Ducali ci ha provato ma ha fallito e quando lo ha fatto gli è stato negato il gol per fuorigioco. Come nei 20 minuti disputati contro la Fiorentinam, dove la rete è stata vanificata dalla palla in out di Dumfries. Sfortuna? Sì, ma non può ridursi l'involuzione sottoporta a una costante malasorte.

I numeri impietosi di Lautaro: mai così male in 15 giornate

I numeri sono impietosi: dopo 15 giornate di campionato, Lautaro quest'anno ha segnato in campionato solamente 5 gol e fornito 3 assist. Mai così impalpabile e inesistente in attacco da sei anni a questa parte con la maglia nerazzurra. Il Toro argentino ha sempre fatto meglio, con l'apice proprio la scorsa stagione quando dopo 15 turni di Serie A era già a quota 14 reti e 4 passaggi vincenti. Anche negli anni precedenti aveva fatto sempre meglio, i numeri lo certificano:

stagione 2024-2025 – partite giocate: 15 – gol: 5 – assist: 3

stagione 2023-2024 – partite giocate: 15 – gol: 14 – assist: 4

stagione 2022-2023 – partite giocate: 15 – gol: 7 – assist: 4

stagione 2021-2022 – partite giocate: 15 – gol: 9 – assist: 2

stagione 2020-2021 – partite giocate: 15 – gol: 9 – assist: 4

stagione 2019-2020 – partite giocate: 15 – gol: 8 – assist: 3

L'astinenza da gol di Lautaro: un mese senza segnare

In questa stagione Lautaro Martinez ha fin qui deluso le aspettative, anche se l'Inter non sembra averne subito il contraccolpo, merito di un più ispirato Marcus Thuram e di una squadra che va a segno con diversi giocatori in rosa. Eppure il problema resta: l'ultimo gol in campionato oramai risale allo scorso 3 novembre, contro il Venezia, arrivato di seguito a quello segnato all'Empoli. Sembrava che il Toro si fosse sbloccato e invece un'astinenza che oramai supera il mese, anche alla voce assist

Lautaro Martinez è all'Inter dalla stagione 2018-2019: fino ad oggi ha segnato 98 reti in Serie A

Le fatiche con l'Argentina in Copa America

Più che le assenze – ha saltato due partite di campionato ma anche in altre stagioni non era sceso in campo altrettante volte – ciò che sembra aver inciso maggiormente su questa involuzione sono le fatiche con la propria nazionale e la posizione in campo nell'Inter. Lautaro è stato protagonista nell'ultima Copa America vinta dall'Argentina, dove è stato decisivo segnando in finale contro la Colombia: un impegno che ha prosciugato le forze del Toro che ha faticato anche durante la preparazione estiva dove ha saltato tutte le amichevoli dell'Inter.

Il cambio di posizione con Thuram nell'attacco dell'Inter

Non è mai riuscito ancora a entrare in piena forma, alternando un continuo saliscendi di prestazioni, condizionate anche dal cambio di posizione rispetto, ad esempio, a quella dello scorso anno. Inzaghi ha invertito Thuram e il Toro posizionando il francese più avanti in area e arretrando l'argentino a rimorchio, più lontano dalla porta e con un lavoro offensivo differente che non sta dando i frutti sperati a livello personale anche se soddisfa appieno le aspettative di Inzaghi: "Lautaro è fondamentale, il recupero che ha fatto nel finale significa molto ed è confortante per il futuro" ha sottolineato il tecnico a margine di Inter-Parma: alle prossime gare, l'ardua sentenza.