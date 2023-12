L’audio di Open VAR sul rigore di Lautaro in Inter-Udinese: “Lo sbilancia, vieni a vederlo” L’audio del VAR pubblicato da Open VAR sull’episodio del rigore assegnato all’Inter contro l’Udinese in occasione della giornata 15 di campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tante polemiche per il rigore assegnato all'Inter in occasione della partita contro l'Udinese della giornata 15 di campionato. L’arbitro Di Bello in presa diretta sul cross di Dimarco per Lautaro Martinez ha commentato così: "Stanno correndo e il difensore non fa nulla anche se Lautaro è in vantaggio".

Il Var Mazzoleni ha consigliato l’OFR: "Questa è brutta. Fammi vedere un’altra immagine. Lo sbilancia… Glielo facciamo vedere. La camera stretta l’hai? No, la retro alta. Questa rende l’idea. Marco, Vieni da me per una OFR". L’arbitro ha riguardato al video e ha subito deciso per il calcio di rigore: “Faccio anche il giallo al 18, è rigore”.

Il designatore Rocchi si è espresso così sull'episodio: "Se lo vede l’arbitro in campo col supporto dell’assistente saremmo più contenti. Mi metto nei panni di chi era al monitor, vede un’immagine chiara, sente l’arbitro che dice non c’è nulla… Quando ho chiesto a Di Bello, ma tu da Var cosa avresti fatto? Lui mi ha detto che lo avrebbe richiamato alla OFR. Non è la scelta di un singolo, è la filosofia generale”.

I nerazzurri hanno vinto la partita 4-0 nella gara d'anticipo serale del sabato.