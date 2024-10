video suggerito

L’Atalanta vince ancora e scala la classifica in Serie A: Gasperini fa i cambi giusti e stende il Monza Quarto successo consecutivo in Serie per l’Atalanta che batte il Monza 2-0. I nerazzurri nella ripresa segnano con Samardzic e Zappacosta. Gasperini è terzo in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta vince ancora. Gasperini ottiene il quarto successo consecutivo battendo per 2-0 il Monza, e lo fa con le sue mosse e con la panchina lunga. Nella ripresa entrano e segnano Samardzic e Zappacosta. I nerazzurri restano in scia di Napoli e Inter e sorpassano la Juventus, fermata in casa dal Parma.

Monza perfetto nella fase difensiva nel primo tempo

L'Atalanta dopo l'ultima trionfale partita con il Verona sembrava pronta a fare un sol boccone del Monza, che invece nel primo tempo non corre rischi. Chiaramente è la squadra di casa a fare la partita ed aver il pallino del gioco in mano. Ma Turati non deve mai compiere grandi interventi. Retegui viene ben controllato dai tre centrali brianzoli, mentre Lookman è in versione opaca. Del tridente il più mobile è de Ketelaere, che però per prendere spazio è costretto ad allontanarsi dalla porta. Il Monza si difende bene, ma spinge poco, solo una conclusione, quella di Bianco in tutto il primo tempo, con Carnesecchi attento, seppur non pulitissimo.

Gran gol di Samardzic

Nella ripresa l'Atalanta riparte con Samardzic al posto di Lookman, forse scarico pure per il viaggio a Parigi per il Pallone d'Oro. Pedro Pereira è subito pericoloso. Retegui ha una mezza occasione, ma si imbroglia sul pallone e perde l'attimo. Gasperini manda in campo Zappacosta e Cuadrado, esterni freschi per dare l'assalto al Monza. La squadra di Nesta trova il gol con Djuric che sfrutta un assist di Vignato e insacca, ma il bomber ha spinto l'avversario diretto: fallo e gol annullato. Zaniolo poi prende il posto di de Ketelaere, e anche l'ex romanista partecipa all'azione che dà l'1-0 all'Atalanta al 70′.

Perla di Zappacosta e Monza ko

Zaniolo scatta sulla fascia e serve Retegui che difende il pallone con maestria e appoggia a Samardzic, che colpisce in modo perfetto e insacca, è 1-0. Il Monza reagisce, risponde e va vicino al pari con Kyriakopuolos. L'Atalanta raddoppia e lo fa con Zappacosta. Zaniolo è ispirato, sta bene e si vede, e con campo largo i nerazzurri trovano lo spazio. L'ex giallorosso innesca, Samardzic e Retegui sono ancora protagonisti, Zappacosta con un tiro a giro magnifico non lascia scampo a Turati, 2-0 e partita finita. Finisce così, l'Atalanta è terza in Serie A.