L'Atalanta batte 3-1 lo Spezia nel secondo anticipo della 27ª giornata della Serie A 2020/2021. Dopo un primo tempo sottotono la Dea ritrova gioco e gol nella ripresa e in appena due minuti chiude la pratica prima con la rete del vantaggio firmata da Mario Pasalic e poi con la pregevole marcatura di Luis Muriel che segna così il suo 16° centro nel torneo. Il croato poi firmerà la personale doppietta con il gol del 3-0. Inutile la rete spezzina siglata dall'ex Piccoli nel finale. Con questo successo la formazione di Gian Piero Gasperini, che martedì sarà di scena al Bernabeu per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, riaggancia momentaneamente al terzo posto in classifica la Juventus (che ha giocato però due gare in meno).

Gara anomala al Gewiss Stadium di Bergamo con Atalanta e Spezia (secondo miglior attacco contro quarta peggior difesa della Serie A) con le due squadre che nel primo tempo non riescono a trovare la rete con gli ospiti che però, eccezion fatta per una clamorosa occasione regalata a Ilicic da un errato disimpegno di Zoet con i piedi, sono stati più pericolosi dei padroni di casa con Sportiello provvidenziale sulla conclusione a botta sicura di Ricci.

Nella ripresa gli uomini di Gasperini però tornano in campo con un altro piglio e dopo 8 minuti di pressione offensiva riescono a trovare la rete del vantaggio con Mario Pasalic bravo a sfruttare il prezioso assist di Ilicic arrivato dopo un'ottima combinazione sulla corsia di destra con Mahele. Passano appena due minuti e l'Atalanta raddoppia con Luis Muriel che con un pregevole tiro a giro sotto l'incrocio fa secco Zoet realizzando così il suo 16° gol in questo campionato, il 19° in stagione. Stordito dal terribile uno-due orobico lo Spezia non riesce a reagire e i nerazzurri trovano addirittura la rete del 3-0 con Pasalic che, messo a tu per tu con l'estremo difensore spezzino, non sbaglia e firma così la sua personale doppietta. C'è tanta Atalanta anche nel gol della bandiera siglato dallo Spezia nel finale: ad approfittare di una disattenzione della retroguardia orobica è infatti il prodotto del vivaio bergamasco, ancora di proprietà della Dea, Roberto Piccoli entrato in campo qualche minuto prima.