L'Atalanta ne fa sei al Verona: Retegui e Lookman super, al Gewiss non c'è partita Atalanta-Verona 6-1 nel posticipo del sabato della nona giornata di Serie A. Una sfida mai in discussione con i nerazzurri momentaneamente terzi.

A cura di Marco Beltrami

L'Atalanta si scatena contro il Verona. 6-1 il risultato per la squadra di Gasperini contro quella di Zantti, letteralmente dominata a tratti. Partita già chiusa nel primo tempo, con i nerazzurri padroni del campo e desiderosi di riscattare lo 0-0 contro il Celtic in Champions. Copertina per Retegui autore di una bella doppietta e sempre più capocannoniere del torneo, ma anche per Lookman. Atalanta momentaneamente terza a pari punti con la Juventus.

Partita chiusa già nel primo tempo, 5 gol per l'Atalanta

La partita al Gewiss Stadium è durata poco visto che l'inizio dell'Atalanta è stato impressionante. Al 9′ la squadra di Gian Piero Gasperini era già avanti di due gol grazie a De Roon e al solito Retegui. Verona colpito e affondato subito, e incapace di trovare contromisure al gioco della Dea che ha dilagato. Prima del quarto d'ora è arrivato il bel tris di De Ketelaere, e poi la doppietta di Lookman. 5-0 e match senza storia, con l'Hellas che ha trovato una piccola fiammella di speranza nella rete di Sarr, di pregevole fattura.

Retegui show, doppietta e discorso chiuso

Il Verona nel secondo tempo è sceso in campo con un piglio apparentemente diverso, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo quasi un quarto d'ora Retegui ha segnato il decimo gol del suo eccezionale campionato per il 6-1, risultato definitivo del match. Gasperini alla 400a panchina con l'Atalanta ha gettato nella mischia anche Zaniolo e il classe 2005 Palestra, essendo ormai il match di fatto chiuso. Nessuna sorpresa nel finale al netto di occasioni da una parte e dall'altra.

Terza vittoria per l'Atalanta che raggiunge così momentaneamente la Juventus al terzo posto in classifica. Verona al secondo ko di fila, il quarto nelle ultime cinque di campionato. Serve una scossa alla formazione di Zanetti, che stasera nel primo tempo ha sofferto e non poco.