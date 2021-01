La fase difensiva si fa tutti insieme, così come quella offensiva. Ormai ci sono calciatori addetti a difendere che fanno più gol di colleghi che giocano in posizioni più vicine alla porta perché specializzati in alcuni fondamentali che gli permettono di essere sempre pericolosi. Non devono segnare solo gli attaccanti per avere una squadra competitiva e a ribadirlo è la classifica stilata da Opta, che ha pubblicato le squadre dei top 5 campionati d'Europa che, contando tutte le competizioni, a partire dalla stagione 2019-2020 hanno mandato in gol più difensori. Questa graduatoria considera tutti i difensori, dai centrali ai terzini, e si nota un grande dominio del calcio italiano.

Proprio ieri L'Atalanta ha agganciato l'Inter nella classifica europea grazia al gol di Berat Djimsiti che ha sbloccato la gara di Coppa Italia contro la Lazio: con la rete dell'albanese sono i gol della Dea in tutte le competizioni con i difensori. Se a prendersi la copertina sono sempre stati Robin Gosens, lo scorso anno 9 gol tra A e Champions e quest’anno a 6; Hans Hateboer (4 gol la stagione 2019/2020 e quella ) e Timothy Castagne (2 reti la passata stagione, ora al Leicester); c'è da sottolineare il buono score dei centrali con Rafael Toloi, Cristian Romero, José Palomino e, appunto, Djimisiti,

A condividere questo record c'è l'Inter di Antonio Conte, che ha portato a Milano Achraf Hakimi, il difensore che ha segnato più gol in nella Serie A 2020/21: nei 1.058 minuti giocati il terzino nerazzurro ha segnato 6 goal, ovvero uno ogni 176 minuti. Ai gol dell'ex Real vanno aggiunti quelli di Milan Skriniar, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Ashley Young e Cristiano Biraghi (ora alla Fiorentina).

L’unica squadra che lotta con i due club lombardi è il Lipsia di Julian Nagelsmann, che ha realizzato 30 gol coi difensori nelle ultime due stagioni; mentre al quarto posto troviamo il Torino con 27: nonostante le annate tribolate i granata spiccano per la partecipazione alla fase offensiva dei difensori. Seguono Roma e Real Madrid con 26 reti da parte dei calciatori deputati a difendere ma, ad esempio, per la squadra di Zidane più della metà li ha realizzati Sergio Ramos (16).

A chiudere la top ten ci sono il Chelsea con 24 gol dei difensori, seguito da Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach con 23 e PSG a 22 reti. Ci sono altre quattro squadre italiane nella classifica stilata da Opta: la Juventus (20 gol), Milan (19 gol), Genoa (18 gol) e Fiorentina (17 gol).