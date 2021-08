L’Atalanta di Gasperini inizia il campionato senza Zapata: problemi al ginocchio L’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, si è fermato per il dolore successivo al trauma distorsivo al ginocchio destro. Nulla di grave ma lo staff bergamasco ha optato per il riposo assoluto per tre-quattro settimane. Salterà le prime due giornate di Serie A e la convocazione con la Nazionale. Probabile debutto alla 3a giornata, contro la Fiorentina.

A cura di Alessio Pediglieri

Due, forse tre partite. Sono questi gli appuntamenti che dovrà saltare Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta che non sta recuperando dai problemi al ginocchio. L'Atalanta di Gasperini dovrà fare a meno del giocatore in questo inizio di stagione, nella speranza di poterlo rivedere a disposizione dalla terza giornata in poi. L'unica nota positiva è che l'infortunio lo preserverà dall'eventuale convocazione in Nazionale prevista nella prima parte di settembre in occasione delle qualificazioni mondiali a Qatar 2022 in Sudamerica.

Non c'è alcuna lesione o altro di grave ma lo staff medico dell'Atalanta ha optato per un assoluto riposo per circa un mese. Duvan Zapata soffre di un forte trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro e si deve fermare. L'attacco dell'Atalanta ne potrebbe risentire, con Gasperini che dovrà contare sui soli Miranchuk, Ilicic e Muriel. Di certo non ci sarà per la trasferta di sabato a Torino per la prima della nuova stagione, potrebbe saltare anche il secondo appuntamento, con il debutto casalingo contro il Bologna. Poi la pausa per le nazionali, quindi la terza giornata il 12 settembre in casa contro la Fiorentina. Potrebbe essere quello il palcoscenico per il debutto stagione dell'attaccante della Dea.

Uno stop che complica la partenza di Gasperini, costretto a rivedere le prime scelte in attacco. L'unica nota positiva è che davanti all'infortunio, almeno Zapata non verrà convocato – come avverrà molto probabilmente per Muriel – dalla Colombia per le partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Ciò consentirà al giocatore di proseguire tranquillamente la preparazione a Bergamo e poter tentare di tornare a disposizione nella gara contro la Fiorentina – dove mancherà Muriel, se convocato in nazionale.

Un problema tecnico e tattico ma anche di natura strategica: l'infortunio potrebbe fare abdicare definitivamente l'Inter dall'insistere per l'acquisto del colombiano alla ricerca dei successori di Lukaku in avanti. Per Simone Inzaghi e in nerazzurri gli obiettivi potrebbero confermarsi o diventare altri. Il primo è Correa della Lazio per cui il tecnico interista stravede ma che ha un ottimo mercato estero e un prezzo alto (si parte dai 30 milioni), l'altro è il nome nuovo di Thuram Jr, più a buon mercato ma che rappresenta una vera e propria scommessa.