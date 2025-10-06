L’Argentina convoca Lautaro Rivero, due anni fa era un venditore ambulante: chi è il difensore

Ci sono alcune storie che sembrano uscite direttamente da Hollywood ma che sono soltanto frutto del talento e della perseveranza. Lautaro Rivero è diventato il protagonista di questa favola moderna che parte dalla provincia di Buenos Aires per arrivare in cima al mondo, indossando una delle maglie più affascinanti del nostro calcio: soltanto due anni fa il difensore si guadagnava da vivere vendendo biscotti in strada ma ora è stato convocato da Lionel Scaloni per le prossime amichevoli dell'Argentina, un salto in avanti che gli permette di toccare il cielo con un dito.

È un risvolto degli eventi inaspettato per il giovane calciatore del River Plate che con pazienza si è ricavato uno spazio importante all'interno della squadra e si è guadagnato anche la chiamata in nazionale, un anno prima dell'inizio dei Mondiali che restano il suo traguardo più grande per coronare il sogno. Potrebbe scendere in campo quella coppa che i suoi compagni hanno vinto in Qatar quasi quattro anni fa, la realizzazione di un cammino al quale nessuno si aspettava di assistere.

Chi è Lautaro Rivero, il nuovo convocato di Scaloni

La sua storia ha avuto una risonanza mediatica internazionale perché tutti fanno fatica a crederci. Lautaro Rivero è un difensore centrale classe 2003 che è cresciuto calcisticamente nel River Plate, ma oltre alla carriera da calciatore cercava di mantenersi facendo il venditore ambulante per le strade. Doveva aiutare la sua famiglia e non si è tirato indietro: al mercato centrale vendeva alfajores (dei tipici biscotti ripieni), quaderni e fiori, mentre cercava di restare al passo con gli allenamenti coltivando il sogno di diventare un professionista. Nel 2024 passa al Central Córdoba dove conquista i tifosi e gioca anche la Copa Libertadores, diventando uno dei migliori in campo in moltissime partite.

La sua storia è venuta subito a galla e ha commosso l'Argentina, fiera di vedere un ragazzo così umile farsi strada tra i grandi del calcio. La grande svolta è arrivata a giugno, quando il River Plate lo ha richiamato da prestito per trasformarlo in un titolare della sua difesa: c'erano giocatori con più esperienza di lui, ma Lautaro Rivero si è distinto subito prendendosi il posto con Gallardo e conquistando la prima storica convocazione in nazionale. Scaloni lo proverà nelle amichevoli contro Venezuela e Porto Rico e potrà essere tenuto in considerazione anche per i Mondiali, un sogno che ora è sempre più vicino.