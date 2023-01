L’arbitro Sacchi ammette l’errore con i giocatori dell’Inter: ma è troppo tardi, sarà punito Serata da incubo per l’arbitro Juan Luca Sacchi a Monza: a fine partita ammette il grave errore con i giocatori dell’Inter, ma non si salverà dalla mannaiata del designatore Rocchi.

A cura di Paolo Fiorenza

L'arbitro Juan Luca Sacchi è stato il primo a rendersi conto di averla fatta davvero grossa: quel fischio che gli è scappato poco prima che Acerbi segnasse il gol del 3-1 dell'Inter sulla Salernitana – una rete apparsa ai più regolare – ha di fatto raddoppiato il suo errore rendendolo non più emendabile dal VAR, visto che il gioco ormai era fermo e dunque non c'era stata nessuna rete annullata.

Era l'81° minuto della sfida dell'U-Power Stadium quando Acerbi ha insaccato il pallone di testa su punizione di Asllani in maniera imparabile per Di Gregorio, ma qualche istante prima il 38enne direttore di gara aveva fischiato per interrompere il gioco, ravvisando un fallo davvero poco evidente di Gagliardini su Pablo Marì. I replay hanno anzi evidenziato che il difensore spagnolo cade a causa di uno sgambetto del compagno di squadra Izzo. Troppo tardi per tornare indietro: avendo fischiato prima che la palla entrasse in rete, il VAR non è potuto intervenire sul prosieguo dell'azione per attribuire il 3-1 all'Inter.

Un doppio, gravissimo errore, che è costato due punti pesantissimi ai nerazzurri nella rincorsa al Napoli – il Monza pareggerà al 93′ – e ha fatto infuriare tutto il club meneghino, in primis un Simone Inzaghi che nel dopo partita ha sparato a zero sull'arbitro. Il quale peraltro aveva capito benissimo di aver fatto un errore imperdonabile in epoca di VAR, quando le linee guida suggeriscono – per non dire impongono – di far andare avanti un azione da cui può scaturire un gol: una rete infatti si può annullare poi con calma rivedendo tutto alla moviola qualora sia irregolare, mentre fermando il gioco prima non è poi più possibile intervenire.

Serata da incubo per Juan Luca Sacchi sabato sera a Monza

Sacchi se n'era reso conto a tal punto ed era così avvilito che – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – a fine partita avrebbe ammesso ai giocatori dell'Inter di aver sbagliato. L'errore è così marchiano ed allo stesso tempo pesante che il fischietto di Macerata sarà sicuramente fermato dal designatore Rocchi: un provvedimento punitivo simile a quello che colpì l'arbitro Serra dopo Milan-Spezia dell'anno scorso, quando si era verificata una vicenda simile in occasione del gioco fermato non dando la regola del vantaggio prima che Messias insaccasse il pallone. Adesso toccherà a Sacchi fermarsi a sua volta per riflettere sul latte versato.