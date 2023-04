L’arbitro dà una ginocchiata ad un giocatore nelle parti intime: una scena mai vista In Messico un arbitro ha colpito un giocatore con una ginocchiata nelle parti intime dopo aver ammonito un suo compagno: un episodio davvero singolare e, a memoria, non si ricordano precedenti del genere.

A cura di Vito Lamorte

L'adrenalina durante le partite è sempre altissima, sia per i calciatori che per chi deve dirigere le operazioni. Spesso e volentieri si pensa, sbagliando, che gli arbitri siano esulti da ogni tipo di situazione o emozione nell'arco dei 90′, ma non è così. A dimostrarcelo è un episodio che è accaduto in Messico poche ore fa durante una partita della Liga MX tra Club America e Leon.

Il direttore di gara, Fernando Hernandez, ha perso la calma e ha colpito con una ginocchiata nelle parti intime un giocatore mentre lo stava ammonendo. A memoria non si ricordano precedenti del genere.

Le due squadre stanno lottando per qualificarsi alla CONCACAF Champions League e la tensione era altissima perché i punti pesavano come non mai: la sfida si è chiusa con un pareggio per 2-2, che ha permesso al Leon di mantenere il suo vantaggio di un punto sul Club America in classifica ma è stato l'episodio che ha visto protagonista l'arbitro a catalizzare quasi tutta l'attenzione dopo il fischio finale.

Al 65′ Jaine Barreiro era appena stato ammonito quando il suo compagno di squadra Lucas Romero si è precipitato verso l'arbitro per protestare e si è trovato faccia a faccia con Hernandez.

Il direttore di gara ha alzato il ginocchio e dalle immagini che ha mostrato la televisione messicana sembrava colpire Romero nelle parti intime, con il centrocampista che è caduto a terra dopo il presunto colpo in un mix tra agonia vera per il colpo e una grande interpretazione teatrale per enfatizzare il tutto.

Intanto la Commissione arbitrale messicana ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che stanno esaminando l'incidente: "La Commissione Arbitrale informa che verrà aperto un processo di indagine sugli eventi accaduti con l'arbitro Fernando Hernández in América vs. León, corrispondente alla giornata 13 della Liga MX. La risoluzione sarà rilasciata all'opinione pubblica".

Lucas Romero è stato in grado di continuare a giocare ed è rimasto in campo fino al 90′, aiutando la sua squadra a pareggiare all'ultimo minuto con la rete di Joel Campbell.