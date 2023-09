L’Arabia Saudita vuole Salah per chiudere il suo mercato: l’offerta al Liverpool è indecente Negli ultimi giorni di mercato l’Arabia Saudita vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta: nel mirino c’è Salah del Liverpool, per lui pronta un’offerta irrinunciabile.

A cura di Ada Cotugno

La ciliegina sulla torta per il mercato dell'Arabia Saudita potrebbe essere Momo Salah. Per chiudere con il botto la prima estate da grande protagonista la Saudi Pro League vorrebbe ingaggiare la stella del Liverpool, uno degli sportivi del mondo arabo più influenti di sempre.

L'Al-Ittihad lo ha già messo nel mirino: da diverse settimane il club arabo fa la corte ai Reds, approfittando della sessione di mercato che dura una settima a in più rispetto a quella di diversi Paesi europei. Si tratta di un vantaggio non indifferente, soprattutto se abbinato a un'offerta davvero indecente.

Il primo tentativo da 200 milioni di euro non è andato a buon fine, ma gli arabi hanno alzato ancora di più l'asticella mettendo sul piatto 250 milioni di euro per il Liverpool. Si tratta di un vero e proprio patrimonio, una cifra difficile da lasciar andare.

Jurgen Klopp all'inizio della stagione ha confermato che Salah non lascerà Anfield: è ancora lui la stella di questa squadra e perderlo a campionato già cominciato rappresenterebbe un grande passo indietro per gli inglesi che vogliono lottare per il vertice dopo un anno non brillante.

Ma dall'Arabia Saudita hanno fatto sapere che non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. All'egiziano sarà garantito un triennale da 100 milioni di euro, al quale aggiungere i numerosi benefit di cui godono già diverse ex stelle del calcio europeo e anche contratti di sponsorizzazione molto remunerativi.

Tutte condizioni favorevoli e che potrebbero portare Salah a riflettere seriamente sul suo futuro. La finestra di mercato del campionato arabo si chiuderà fra due giorni, ma il tempo basterebbe per un ultimo grande colpo, forse il più rappresentativo di tutti per il valore del calciatore, il suo legame con il mondo arabo e le modalità con le quali verrebbe strappato a uno dei club storici europei.