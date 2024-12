video suggerito

L'annuncio di Thiago Motta su Cambiaso e sulla sua squalifica: "Sarà la prima volta, spero inciderà poco" Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa Juventus-Venezia e ha annunciato il forfait di Cambiaso: torna a disposizione Nico Gonzalez.

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa Juventus-Venezia dopo la bella vittoria dei bianconeri in Champions League contro il Manchester City. L'allenatore della Vecchia Signora ha parlato così dello stato fisico e dell'umore della squadra dopo le fatiche di mercoledì: “Stanno bene fisicamente e mentalmente. Sicuramente dopo una vittoria aiuta, ma anche quando non abbiamo vinto, ho visto sempre il gruppo concentrato sulla prossima partita e abbiamo la partita di domani da affrontare”.

In merito alla presenza tra i convocati di Cambiaso e Nico Gonzalez si è espresso così: "Per domani sono indisponibili Bremer, Cabal, Milik e Rouhi. Quest'ultimo ha un riportato un infortunio muscolare non grave. Cambiaso non è ancora recuperato, sente dolore e non è in condizione di giocare. Abbiamo solo quattro difensori di ruolo? Abbiamo Weah, McKennie, Locatelli. Abbiamo le soluzioni se ci fosse bisogno di adottarle. A questi livelli i giocatori possono fare tanti ruoli. Nico Gonzalez rientra nel gruppo, è molto contento perché lui e il nostro staff medico hanno lavorato tantissimo per rimettersi a disposizione: spero di fargli fare un paio di minuti".

Thiago Motta squalificato, in panchina Hugeaux

L'allenatore della Juventus sarà squalificato dopo l'espulsione contro il Bologna e a chi gli chiede se l'assenza si sentirà per la squadra risponde così: "Questo lo vedremo domani, perché sarà la prima volta. Penso e spero che inciderà poco, anzi che possa alzare il livello di responsabilità della squadra. Dall'alto si vedevo altre cose che si possono vedere, perchè nel campo alcune cose si percepiscono diversamente. Dobbiamo iniziare la partita con grande intensità e ritmo per portare la partita dalla nostra parte".

In panchina, al posto di Thiago Motta, si accomoderà Alexandre Hugeaux: "Il confronto quotidiano esiste sempre, dal primo giorno che ci siamo conosciuti vicino casa mia. Alexandre è una persona di cui mi fido al 1000%, è un top anche umanamente parlando, sono contento di lavorare insieme a lui. Lavora tanto e ha grande conoscenza del calcio".

Thiago Motta durante Juventus-Parma

Thiago analizza il Venezia: "Ha messo in difficoltà tante squadre"

In merito al Venezia di Eusebio Di Francesco, Motta si è espresso così: "È una squadra che prova sempre a giocare bene. Ha messo in difficoltà tante squadre con il suo gioco. Loro giocano bene e hanno un allenatore molto esperto. Domani dobbiamo essere determinati a fare la nostra partita".

Infine, a chi gli chiede quanta consapevolezza ha dato alla squadra la vittoria di mercoledì contro il Manchester City risponde in questo modo: "È stata una bella partita con una vittoria meritata, ma fa parte del passato. Ora pensiamo al Venezia".