Lamine Yamal sparisce durante Porto-Barcellona per un malore: deve correre in bagno Lamine Yamal costretto a tornare di corsa negli spogliatoi lasciando il Barcellona in 10 nel match di Champions contro il Porto. Tutto a causa di un malore.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Lamine Yamal? È quello che si sono chiesti gli spettatori del match di Champions tra Porto e Barcellona. La stellina blaugrana che anche questa sera ha lasciato il segno nella storia del club catalano, ad un certo punto della partita è letteralmente sparito lasciando i suoi in 10. Una situazione curiosa su cui poi è stata fatta chiarezza nel post-gara.

Il classe 2007 della formazione di Xavi che ha già battuto diversi record di precocità con la Spagna (più giovane esordiente e più giovane marcatore) è stato schierato titolare dall'allenatore nella sfida di Champions in casa del Porto. Un motivo d'orgoglio per il sedicenne che non aveva mai iniziato una partita del massimo torneo europeo. La sua prestazione è stata positiva, e Lamine non ha pagato dazio all'inesperienza contribuendo al successo dei suoi.

Ad un certo punto però l'attaccante nato in Catalogna da genitori di origini africane, è letteralmente sparito dai radar. Al minuto 71 infatti Lamine Yamal è letteralmente fuggito negli spogliatoi, lasciando così il Barcellona in 10. Nessun passaggio dunque dalla panchina dove Xavi ha deciso di aspettare per qualche minuto l'eventuale ritorno del suo pupillo, giocando in inferiorità numerica. In un momento concitato tra l'altro con l'arbitro che dopo il ricorso al Var ha cancellato un rigore che aveva concesso al Porto.

Dopo un po' però ecco che anche il tecnico si è dovuto "arrendere" e ha inserito Marcos Alonso, ristabilendo così la parità numerica. Ma cosa è successo a Lamine Yamal e perché ha abbandonato misteriosamente il campo. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola il giovane talento è dovuto correre in bagno per le conseguenze di un malore che gli impediva di proseguire la sua partita. Al momento non si sa di più con le condizioni del calciatore del Barcellona e della Spagna che saranno rese note nelle prossime ore.