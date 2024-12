video suggerito

Lamine Yamal sorprende i ragazzi de La Masia: ognuno ha trovato un regalo da 400 euro e un biglietto Lamine Yamal ha regalato delle cuffie molto costose a ragazzi e ragazze de La Masia, la prestigiosa academy del Barcellona. Un gesto importante del talento del Barcellona che al regalo ha anche accompagnato un biglietto per ognuno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lamine Yamal trascorrerà le feste di Natale a recuperare dall'infortunio subito nell'ultimo match di campionato perso dal suo Barcellona clamorosamente in casa contro il Leganes. All' attaccante classe 2007, a seguito degli esami strumentali, è stata evidenziata una lesione di grado 1 a un legamento della caviglia. Si prevede che il giocatore sarà fuori per 3-4 settimane. Periodo importante per rimettersi in condizione e ripartire nel 2025 al meglio quando tra campionato e Champions si inizieranno a giocare le partite che contano.

Nel frattempo Yamal si è reso protagonista di un gesto a dir poco importante, sentito e che racchiude al meglio la sua profonda personalità. Il talento del Barcellona infatti ha deciso di sorprendere i ragazzi e le ragazze de La Masia con un regalo speciale: delle cuffie Beats di ultima generazione. Ogni regalo era accompagnato da un biglietto firmato dal giocatore stesso, che includeva una breve dedica: "Così puoi goderti la musica", accompagnata con emoji di un uomo che balla e cuffie.

Le cuffie con custodia e dedicata regalate da Yamal ai ragazzi de La Masia.

Il marchio di cuffie che lo sponsorizza gli aveva offerto diverse copie del modello ‘Beats Studio Pro Wireless – Ghiaia' per i suoi compagni di squadra della prima squadra. La sua decisione però, piena di sensibilità, non ha ammesso discussioni e ha dato il via a un gesto che ha commosso tutti all'Oriol Tort Training Center, ovvero il quartier generale de La Musia, l'accademia del Barcellona famosa in tutto il mondo. Yamal ha deciso di premiare proprio i giovani talenti del domani incentivandoli a fare meglio magari seguendo proprio il suo esempio.

Il costo delle cuffie regalate da Yamal ai suoi compagni di squadra

Il costo di quel modello di cuffie è pari a 399,95 Euro. Una somma importante per un giovane che di certo difficilmente andrebbe a spendere da solo una tale cifra. E così Yamal ha deciso di sfruttare l'omaggio del proprio sponsor per regalarle a quei ragazzi con cui ha giocato fino a qualche anno fa prima di spiccare il volo nella Prima Squadra diventando uno dei simboli del Barcellona presente e futuro. Un gesto che fa capire ulteriormente chi sia davvero Yamal: un campione in campo ma soprattutto fuori.