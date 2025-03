Il PSV rimborsa i tifosi dopo la figuraccia in Champions: 200mila euro di biglietti in regalo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il PSV vivrà una trasferta a Londra senza nessuna pretesa, per salutare la Champions League in modo dignitoso e provare a limitare i danni. Il 7-1 subito in casa dall'Arsenal nell'andata degli ottavi di finale è stata una sconfitta definitiva, troppo larga per osare di immaginare una rimonta: gli inglesi li hanno surclassati ma il ritorno si deve comunque giocare e per questo la società ha deciso di fare un regalo ai tifosi più leali.

Nonostante l'ampia sconfitta dell'andata diverse centinaia di olandesi avevano già prenotato il viaggio all'Emirates, una trasferta che ora appare insignificante. Ma per chi oggi si è recato a Londra c'era una piacevole sorpresa: il PSV ha deciso di regalare il biglietto a tutti loro, un modo concreto per scusarsi delle scarse prestazioni che nelle ultime settimane hanno condizionato la squadra.

Il PSV regala 200mila euro in biglietti ai tifosi

Secondo quanto riportato dal giornalista Rik Elfrink il PSV ha cercato un modo originale per poter premiare i tifosi più fedeli che hanno deciso di volare in Inghilterra nonostante il pesante passivo dell'andata. La squadra non ha possibilità di approdare ai quarti di finale di Champions League, ma chi oggi andrà allo stadio riceverà un biglietto omaggio. Il gesto è dettato dalle scarse prestazioni che il club sta offrendo nelle ultime settimane, culminate proprio con il 7-1 contro l'Arsenal che è stata la mazzata più pesante.

Questo perdono da parte dei tifosi costerà al PSV un bel bottino: si stima che il prezzo medio del biglietto per la partita in casa dei Gunners sia di circa 68 euro e la società ha stimato che in totale spenderà più di 200mila euro per regalare un ingresso a ogni tifoso presente a Londra che affronterà la trasferta per puro spirito di lealtà verso la squadra.