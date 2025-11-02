Lamine Yamal richiamato dal Barcellona: vuole limitare le uscite extra-campo per proteggerlo

Dopo le polemiche e il calo di rendimento, il Barcellona impone uno stop alle uscite pubbliche a Lamine Yamal: troppi sponsor e distrazioni extra-calcio lo stanno allontanando dal campo.

Il Barcellona vuole proteggere e ‘riportare a terra' Lamine Yamal, dopo settimane in cui si è parlato più delle sue uscite extra campo che delle sue prestazioni sul campo. Come riportato dal quotidiano francese L’Équipe, il club catalano intende limitare drasticamente le apparizioni pubbliche e le collaborazioni commerciali del giovane talento, per permettergli di concentrarsi solo sul calcio.

La decisione arriva dopo un periodo complicato: il forte 18enne non è apparso brillante nelle ultime gare, anche a causa di un fastidio all’inguine che continua a condizionarlo. A peggiorare la situazione, le recenti polemiche — dalla battuta sul Real Madrid che ‘ruba' fino al diverbio con Dani Carvajal nel Clasico — che hanno alimentato un acceso dibattito mediatico in Spagna.

Il club, pur continuando a considerarlo un pilastro per il futuro, vuole ora proteggerlo dal clamore eccessivo: meno interviste, meno eventi promozionali, più silenzio e lavoro sul campo. Dopo aver saltato un impegno con uno sponsor telefonico post-Clásico, Yamal dovrà ritrovare serenità e concentrazione, già a partire dal match contro l’Elche.

Leggi anche Perché Lamine Yamal si è rifugiato a Milano subito dopo il Clasico, con il Barcellona in paranoia

Lamine Yamal rivela la verità sulla sua relazione con Nicki Nicole

La vita privata di Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, torna sotto i riflettori. Dopo settimane di voci e speculazioni, il 18enne ha confermato la fine della sua relazione con la cantante argentina Nicki Nicole.

Il giocatore, che aveva ufficializzato la storia lo scorso settembre, ha chiarito ai microfoni di D Corazón che la separazione è avvenuta in modo sereno e senza tradimenti: "Non stiamo più insieme, ma non è a causa di un tradimento. Ci siamo semplicemente lasciati, tutto qui. Tutto ciò che si dice non ha nulla a che vedere con la nostra relazione. Non l'ho tradita e non sono stato con nessun'altra".

Nei giorni scorsi il breve soggiorno in Italia del calciatore aveva sollevato non poche polemiche per la sua gestione del tempo libero e le voci su una possibile partecipazione a una festa a Milano: alcuni dettagli dell’episodio hanno irritato sia i tifosi che il club, che ha deciso di richiamarlo per evitare che la situazione degeneri.