Lamine Yamal richiamato dal Barcellona: vuole limitare le uscite extra-campo per proteggerlo

A cura di Vito Lamorte
Immagine

Il Barcellona vuole proteggere e ‘riportare a terra' Lamine Yamal, dopo settimane in cui si è parlato più delle sue uscite extra campo che delle sue prestazioni sul campo. Come riportato dal quotidiano francese L’Équipe, il club catalano intende limitare drasticamente le apparizioni pubbliche e le collaborazioni commerciali del giovane talento, per permettergli di concentrarsi solo sul calcio.

La decisione arriva dopo un periodo complicato: il forte 18enne non è apparso brillante nelle ultime gare, anche a causa di un fastidio all’inguine che continua a condizionarlo. A peggiorare la situazione, le recenti polemiche — dalla battuta sul Real Madrid che ‘ruba' fino al diverbio con Dani Carvajal nel Clasico — che hanno alimentato un acceso dibattito mediatico in Spagna.

Immagine

Il club, pur continuando a considerarlo un pilastro per il futuro, vuole ora proteggerlo dal clamore eccessivo: meno interviste, meno eventi promozionali, più silenzio e lavoro sul campo. Dopo aver saltato un impegno con uno sponsor telefonico post-Clásico, Yamal dovrà ritrovare serenità e concentrazione, già a partire dal match contro l’Elche.

La vita privata di Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, torna sotto i riflettori. Dopo settimane di voci e speculazioni, il 18enne ha confermato la fine della sua relazione con la cantante argentina Nicki Nicole.

Il giocatore, che aveva ufficializzato la storia lo scorso settembre, ha chiarito ai microfoni di D Corazón che la separazione è avvenuta in modo sereno e senza tradimenti: "Non stiamo più insieme, ma non è a causa di un tradimento. Ci siamo semplicemente lasciati, tutto qui. Tutto ciò che si dice non ha nulla a che vedere con la nostra relazione. Non l'ho tradita e non sono stato con nessun'altra".

Nei giorni scorsi il breve soggiorno in Italia del calciatore aveva sollevato non poche polemiche per la sua gestione del tempo libero e le voci su una possibile partecipazione a una festa a Milano: alcuni dettagli dell’episodio hanno irritato sia i tifosi che il club, che ha deciso di richiamarlo per evitare che la situazione degeneri.

Immagine
