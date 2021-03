Sei stanco della lotta e cerchi nuovo stimoli nel calcio? Fallo e non avere alcun timore delle critiche. Zlatan Ibrahimovich ha incoraggiato al telefono il campione russo di arti marziali miste, Khabib Nurmagomedov. A 32 anni ‘The Eagle' ha vinto tutto e, imbattuto da quasi 30 incontri, è il campione che domina in UFC (Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione nel campo delle MMA a livello mondiale). Sotto i suoi colpi sono caduti avversari molto forti come Dustin Poirier, Conor McGregor, Edson Barboza e Justin Gaethje.

Tecnica e muscoli. La potenza che è nulla senza controllo. Mai mollare e istinto ‘killer' (a livello sportivo). Le qualità che hanno accompagnato finora Nurmagomedov che proprio contro lo statunitense Gaethje potrebbe aver affrontato l'ultimo combattimento della carriera prima di dedicarsi a un'altra disciplina. Quale? Il calcio. Lo svedese, che è un suo tifoso, ha avuto anche parole di apprezzamento per "l'aquila" dell'Est.

Di recente gli ha anche inviato un messaggio vocale nel quale gli ha consigliato di seguire l'istinto e non lasciarsi fuorviare dalle chiacchiere della gente. "È sempre la stessa merda", dice Zlatan – come si evince dal video condiviso – ribadendogli un concetto molto semplice: "Se hai voglia di cimentarti in altre sfide sportive più stimolanti e vuoi farlo con squadra di calcio, fallo e basta". Magari al Milan oppure al Fenerbahçe, con i turchi che gli hanno anche fatto un invito formale. "Se ti senti giovane, sei giovane – le parole di Ibrahimovic a Nurmagomedov. Se ti alleni duramente, ti alleni duramente. E se sai di essere migliore di tutti, sei migliore di tutti. Devi solo crederci e farlo. Lascia perdere così dicono gli altri, quando sei il migliore ti parlano sempre contro".

Il presidente dell'UFC, Dana White, ha già provato a dissuaderlo dal lasciare la MMA ma le intenzioni di Nurmagomedov sembra essere differenti. "A dire il vero ho voglia di provare qualcosa di interessante", ha raccontato al canale YouTube KraSava, spiegando anche di aver ricevuto un'offerta dal club Al-Wasl, che una volta era allenato da Diego Maradona. "Anche il Fenerbahçe mi ha fatto un'offerta, Zlatan Ibrahimovic mi ha invitato al Milan. Sono stufo delle MMA. Voglio una vera competizione".