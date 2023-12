L’Altamura regala il volo ai genitori del portiere, non si vedevano da un anno: una sorpresa bellissima La Team Altamura, club che milita nel girone H di Serie D, ha regalato il volo dal Brasile ai genitori portiere Gabriel Fernandes: non si vedevano da più di un anno e la sorpresa dopo la partita è stata bellissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Team Altamura, club che milita nel girone H di Serie D, ha fatto un gesto bellissimo nei confronti del suo portiere Gabriel Fernandes, portiere brasiliano di 18 anni che da più di un anno non vedeva i suoi genitori: la società pugliese ha regalato i biglietti per il viaggio dal Brasile alla madre e al padre dell'estremo difensore che consentirgli di riabbracciare la sua famiglia durante le feste di Natale.

Dopo un’esperienza in Portogallo e una nel nord Italia, Fernandes è arrivato all’Altamura e il club pugliese ha pensato che dopo un anno fosse giusto che il suo portiere trascorresse con la sua famiglia le festività natalizie.

In un gesto straordinario di umanità e generosità, la Società Team Altamura ha deciso di compiere un regalo a sorpresa per il giovane portiere. La dirigenza ha, così, organizzato il viaggio dei genitori di Gabriel dal Brasile ad Altamura, consentendogli di riabbracciare la sua famiglia durante le festività natalizie. Un gesto stupendo che va oltre lo sport, a dimostra che le squadre di calcio non sono solo delle aziende o le datrici di lavoro nei confronti dei giocatori.

Al termine del girone di andata la Team Altamura è prima in classifica con 6 punti di vantaggio su Martina e Nardò: su 17 partite partite giocate, i biancorossi allenati da Giacomarro hanno totalizzato 39 punti e possono vantare sia il miglior attacco che la miglior difesa del campionato.

Nell’ultima gara i biancorossi hanno affrontato il Matera e a decidere la sfida è stata una punizione di Nicola Loiodice, che dai 25 metri ha trovata direttamente la porta e ha superato il portiere avversario centrando l’incrocio dei pali sul finale di primo tempo.

La Team Altamura ha dimostrato che ai risultati sportivi c'è un altro modo di fare calcio che permette di unire persone, comunità e paesi lontanissimi tra loro. Un messaggio davvero bello.