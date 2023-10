L’allenamento condotto da Xabi Alonso col Bayer è ipnotico: la palla sembra telecomandata Xabi Alonso incanta anche da allenatore. Il Bayer Leverkusen pubblica un video diventato subito virale con 2 milioni di visualizzazioni in cui il tecnico dei tedeschi si allena con i propri giocatori. Il suo tocco di palla è ancora ipnotico.

Xabi Alonso sta dimostrando di essere un allenatore importante. Al Bayer Leverkusen sembra essere avvenuta la sua consacrazione definitiva nonostante abbia iniziato da poco dopo l'addio al calcio. La classe innata dello spagnolo quando ancora illuminava i palcoscenici calcistici di mezza Europa era sotto gli occhi di tutti. Da allenatore ha portato quella tecnica sopraffina in panchina trasformandola in linfa vitale da trasmettere ai proprio giocatori in campo. L'ha fatto dal 2108 iniziando dalle giovanili del Real Madrid fino all'esperienza con la Real Sociedad prima della vera grande occasione in Germania con ‘la squadra delle Aspirine' iniziata a ottobre 2022.

In poco tempo il Bayer Leverkusen sembra essersi totalmente rivoluzionato nell'organico – con tanti nuovi giovani giocatori – e nell'assetto tattico. Xabi Alonso ha dato alla squadra una vera identità e una linea di gioco continua che sta dando i propri frutti. Dopo il sesto posto dello scorso anno, oggi il Bayer è primo in Bundesliga con 19 punti in 7 partite. Tant'è che l'ex centrocampista di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco ha subito attirato l'attenzione delle Merengues che l'avrebbero messo nel mirino come nuovo allenatore per la prossima stagione dopo l'addio a Carlo Ancelotti che diventerà nuovo Ct del Brasile.

Nel frattempo Xabi Alonso sbalordisce tutti anche durante gli allenamenti. Nel corso della pausa nazionali, il tecnico del Bayer è stato ripreso tre giorni fa dal club mentre allena la squadra ad andare al cross. Il passaggio per l'esterno addetto al passaggio per gli attaccanti in area di rigore, arriva direttamente da Xabi e l'esecuzione è da Oscar. Il video diventa immediatamente virale con oltre 2 milioni di visualizzazioni.

"Queste immagini sono ipnotiche" scrive qualcuno commentando quel filmato. Sono solo 24 secondi che sembrano davvero pochi a giudicare dallo spettacolo offerto. Il pallone calciato da Xabi verso gli esterni del Bayer al cross dalla fascia sinistra è perfetto. La sfera ha una traiettoria pulita, lineare, senza tanti giri, arrivando raso terra, alta o a mezza altezza al giocatore con una precisione chirurgica. E di fatto l'esecuzione del cross è poi perfetta.

Il passaggio del centrocampista è fondamentale affinché l'esterno effettui un buon cross. La potenza da dare al pallone, l'effetto e la precisione del passaggio sono infatti fondamentali per il conseguente stop a seguire dell'esterno che dovrà mettere il pallone al centro. Il Bayer decide di pubblicare quel video facendo notare come tutti i palloni calciati da Xabi Alonso siano perfetti. Preferisce farlo lui stesso proprio per consentire ai suoi giocatori di effettuare il cross migliore.