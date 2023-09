Il Real Madrid ha scelto il nuovo allenatore dopo Ancelotti: al suo posto un ex Galacticos Xabi Alonso come nuovo allenatore del Real Madrid al posto di Carlo Ancelotti che dal 2024 assumerà l’incarico di Ct del Brasile. L’indiscrezione dalla Spagna mette dunque in moto il valzer delle panchine con l’ex centrocampista delle Merengues pronto a lasciare il Bayer Leverkusen per fare ritorno al Bernabeu.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlo Ancelotti chiuderà la sua avventura come allenatore del Real Madrid al termine di questa stagione. Dal 2024 il tecnico emiliano prenderà infatti l'incarico da commissario tecnico del Brasile per vivere una nuova esaltante esperienza alla guida di una nazionale prestigiosa. Ecco perché Florentino Perez si è subito messo a caccia di un sostituto che potesse dare seguito al progetto sportivo delle Merengues molto giovane e con qualche elemento d'esperienza nelle zone cruciali del campo. Si era parlato tanto di Raul ma in realtà il patron del Real avrebbe già scelto.

Secondo quanto dichiarato da Radio Marca infatti le Merengues avrebbero praticamente chiuso per l'arrivo di Xabi Alonso come nuovo allenatore. Attualmente l'ex centrocampista spagnolo che ha vinto i Mondiali con la nazionale nel 2010 e anche gli Europei nel 2008 e nel 2012, oltre ad aver alzato la Champions proprio con il Real Madrid nella stagione 2013/2014, è alla guida del Bayer Leverkusen da ottobre 2022 e avrebbe impressionato totalmente la proprietà madrilena. Conosce l'ambiente e farebbe il definitivo salto di qualità dopo l'approdo in Bundesliga.

Xabi Alonso in campo con il Bayer Leverkusen a fine partita.

Xabi Alonso ha colpito tutti da quando ha assunto la guida del Bayer Leverkusen la scorsa stagione tant'è che era stato anche accostato al Tottenham prima della nomina di Ange Postecoglou. Ma secondo quanto riferito, tornerà al Bernabeu, dove ha vinto anche LaLiga oltre Champions League da giocatore, e alcuni titoli nazionali. Xabi Alonso è molto noto all’ambiente del Bernabeu per aver indossato la maglia del Real dal 2009 al 2014. Ma oltre a questo, l'ex centrocampista anche di Liverpool e Bayern Monaco ha già avuto un'esperienza da allenatore al Real.

Già, perché il suo percorso in panchina ha avuto inizio proprio con il club spagnolo. Fu proprio Florentino Perez, impressionato dalla sua determinazione e personalità, a dare il via al suo nuovo percorso dopo aver lasciato il calcio giocato. Xabi Alonso ha infatti allenato le giovanili del club nel 2018-2019 per poi approdare alla squadra B della Real Sociedad dall'estate 2019 fino a ottobre 2022 quando è stato il Bayer Leverkusen ad affidargli il primo prestigioso incarico in prima squadra. Ora il Real Madrid e quel percorso che sembra essere già il raggiungimento di un sogno.