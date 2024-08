video suggerito

L’albo d’oro della Supercoppa europea, chi ha vinto più volte il trofeo: sul podio una squadra italiana La Supercoppa Europea è un appuntamento fisso del calcio internazionale. Real Madrid e Atalanta daranno vita alla 49ª edizione. L’albo d’oro vede al vertice proprio il Real, con Milan e Barcellona. Quattro le squadre italiane capaci di vincere il trofeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Questa sera si disputa la finale della Supercoppa Europea. In campo scenderanno il Real Madrid, la squadra che vanta il maggior numero di trofei con Barcellona e Milan, e l'Atalanta, che gioca per la prima volta questa manifestazione e che proverà a diventare la quinta squadra italiana ad aggiudicarsi il trofeo. Le quattro squadre di Serie A ad aver vinto la Supercoppa Europea sono, oltre al Milan, che detiene il record in compartecipazione, la Juventus, la Lazio e il Parma.

Milan tra le squadre che hanno vinto più Supercoppe Europee: la classifica

Questo è un trofeo ufficiale ed è uno di quelli che si sommano nelle bacheche dei grandi campioni. Ma la Supercoppa Europea ha riservato molto spesso delle sorprese e per questo l'albo d'oro è molto più ricco rispetto alla Champions League. La qualità, comunque, paga sempre e non è un caso che le squadre con il maggior numero di successi siano il Barcellona, il Milan e il Real Madrid con 5 vittorie a testa.

I rossoneri hanno vinto nel 1989, nel 1990, nel 1994, nel 2003 e nel 2007. Tutti trofei conquistati nell'era Berlusconi. La Juventus con due vittorie (1984, 1996), il Parma (1993) e la Lazio (1999) le altre squadre italiani capaci di conquistare il trofeo. L'Inter invece perse la finale del 2010 con l'Atletico Madrid e quindi è a secco.

Milan, 5 vittorie: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

5 vittorie: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 Barcellona , 5 vittorie: 1992, 1997, 2009, 2011, 2015

, 5 vittorie: 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 Real Madrid , 5 vittorie: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022

, 5 vittorie: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 Liverpool, 4 vittorie: 1977, 2001, 2005, 2019

4 vittorie: 1977, 2001, 2005, 2019 Atletico Madrid , 3 vittorie: 2010, 2012, 2018

, 3 vittorie: 2010, 2012, 2018 Juventus, 2 vittorie: 1984, 1996

L'albo d'oro della Supercoppa Europea dal 1973 ad oggi

Nelle prime ventiquattro edizioni c'è stato un clamoroso equilibrio con dodici edizioni vinte da chi aveva conquistato la Coppa dei Campioni o Champions League e dodici da chi si era aggiudicato la Coppa delle Coppe. Dopo l'abolizione della Coppa Coppe c'è stato un ulteriore equilibrio con sette successi a sei per chi aveva conquistato l'Europa League. Ma negli ultimi undici anni il vento è cambiato con dieci vittorie su undici in Supercoppa per i campioni d'Europa.

1973: Ajax

1974: non disputata

1975: Dinamo Kiev

1976: Anderlecht

1977: Liverpool

1978: Anderlecht

1979: Nottingham Forest

1980: Valencia

1981: non disputata

1982: Aston Villa

1983: Aberdeen

1984: Juventus

1985: non disputata

1986: Steaua Bucarest

1987: Porto

1988: Malines

1989: Milan

1990: Milan

1991: Manchester United

1992: Barcellona

1993: Parma

1994: Milan

1995: Ajax

1996: Juventus

1997: Barcellona

1998: Chelsea

1999: Lazio

2000: Galatasaray

2001: Liverpool

2002: Real Madrid

2003: Milan

2004: Valencia

2005: Liverpool

2006: Siviglia

2007: Milan

2008: Zenit San Pietroburgo

2009: Barcellona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcellona

2012: Atletico Madrid

2013: Bayern Monaco

2014: Real Madrid

2015: Barcellona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Atletico Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern Monaco

2021: Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City