L’agente di Theo Hernandez incontra il Milan dopo il pari col Genoa: “Non abbiamo parlato di rinnovo”

A cura di Fabrizio Rinelli

Theo Hernandez con scaldacollo e cappello nella panchina di San Siro nel corso di Milan-Genoa. È l'immagine del terzino francese vista nel corso della sfida che i rossoneri hanno pareggiato 0-0 contro la squadra di Vieira. La partita vinta in Champions contro la Stella Rossa ha acceso il post partita di Paulo Fonseca che nonostante il successo del diavolo ha tuonato contro alcuni calciatori del Milan senza nominarli. Sul banco degli imputati proprio Theo Hernandez che infatti è finito in panchina per scelta tecnica contro i rossoblu lasciando spazio a Jimenez.

L'ennesima "panchina punitiva" come accaduto con Leao nelle scorse settimane e invece oggi la presenza dell'agente del francese a Milano ha fatto suonare qualche campanello d'allarme. Manuel Garcia Quilon ha infatti incontrato la dirigenza del Milan per un colloquio. Non è chiaro cosa si siano detti ma è facile intuire che il tema della discussione possa essere stato anche quello delle ultime vicende che hanno interessato il suo assistito e Fonseca. Ma Quilon si è affrettato a smentire: "Non abbiamo parlato di rinnovo ma di questioni fiscali".

Theo Hernandez in panchina contro il Genoa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport che ha intercettato l'agente di Theo Hernandez, nel corso dell'incontro si è parlato di tutt'altro. "La volontà chiara è di rimanere e rinnovare, lo abbiamo detto tante volte". Quilon ha parlato anche della scelta di Fonseca di tenere il suo assistito in panchina per tutto il match contro la squadra di Vieira: "Non sono decisioni che competono a lui – spiega -. Rispetta i propri compagni e quando gioca un calciatore in un ruolo, l'altro non gioca. È successo anche a Leao, bisogna rispettare le scelte dell'allenatore".

Cos'è successo tra Theo Hernandez e Fonseca

Smentita dunque qualsiasi tipo di questione relativa a eventuali tensioni tra Theo Hernandez e Fonseca a seguito della partita di Champions contro la Stella Rossa. I due si erano già parlati a Milanello proprio all'indomani della partita. Fonseca vorrebbe recuperare il giocatore e per farlo sta seguendo un suo ragionamento ben preciso. Sembra essere lo stesso processo che ha portato poi Leao a responsabilizzarsi e mettersi in linea con le richieste tecniche e tattiche del proprio allenatore. La partita del Milan col Cagliari in Coppa Italia potrebbe vedere il ritorno in campo di Theo.