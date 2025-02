video suggerito

L'agente di Cambiaso esce allo scoperto sull'affare col City: "La Juventus spiegherà cos'è successo" Andrea Cambiaso era stato richiesto da Guardiola al Manchester City. Lo spiega l'agente del giocatore durante un'intervista: "La Juventus spiegherà ciò che è successo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Andrea Cambiaso non giocherà la sfida di campionato che la Juventus giocherà nell'anticipo contro il Como. Il terzino bianconero è probabilmente ancora fuori per qualche acciacco fisico e per questo Thiago Motta e lo staff della Vecchia Signora hanno optato per un ulteriore riposo preventivo. Nel mezzo in queste settimane però c'è stato il mercato con le tante voci insistenti che hanno visto il giocatore a un passo dal Manchester City già in questa sessione di gennaio. Alla fine Cambiaso è rimasto alla Juve ma attorno a questo affare c'è ancora un velo di mistero.

Thiago Motta nella conferenza stampa della vigilia ha affrontato l'argomento, ma senza andare oltre: "Sono felice che sia rimasto in una grande squadra come la Juve – ha detto -. Penso abbia avuto sempre l'idea di rimanere. Domani non ci sarà, spero torni il prima possibile per aiutare i compagni". Chi invece è entrato più nel dettaglio della vicenda è stato l'agente del giocatore, ovvero Giovanni Bia, ex difensore e fondatore della Bia Soccer Agency: "La Juventus spiegherà ciò che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa".

Thiago Motta con Cambiaso.

Che fosse vero è sembrato subito chiaro a tutti anche per via delle risposte un po' vaghe che venivano date sul futuro del giocatore dallo stesso tecnico bianconero. Bia, nel corso di un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato la veridicità dell'operazione sottolineando anche un altro aspetto: "E’ vero che Guardiola lo voleva". Da capire cosa sarà successo nello specifico da non far decollare il trasferimento del giocatore in Inghilterra. Si parla però di un possibile passaggio di Cambiaso già nella prossima sessione di mercato estiva.

Cambiaso e l'infortunio che sta limitando un po' il suo percorso

Cambiaso in queste ultime settimane ha avuto un andamento piuttosto altalenante. A metà dicembre i problemi alla caviglia l'hanno costretto a stare un po' fuori saltando la partita col Venezia per poi giocare da subentrato contro Monza, Fiorentina e Torino. Ritorno da titolare contro Atalanta, Milan e Napoli tra il 14 e il 25 gennaio per poi restare ancora fuori contro l‘Empoli nell'ultimo turno di campionato quando i bianconeri hanno vinto 4-1 contro la squadra di D'Aversa. Cambiaso ha inoltre saltato anche la partita di Champions contro il Benfica.