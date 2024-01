Ladri entrano in casa di Farioli mentre è impegnato in Coppa di Francia: falliscono miseramente Disavventura per Francesco Farioli tecnico del Nizza, in Ligue1. Mentre disputata la gara valida per i 32mi di Coppa di Francia contro l’Auxerre, lo scorso 6 gennaio due ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione. Ma il tentativo di furto è finito malissimo, messi in fuga dai familiari presenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Francesco Farioli è stato vittima di un tentativo di furto nella propria casa di Nizza, mentre si trovava a seguire la squadra francese impegnata in Coppa di Francia. L'effrazione non è andata a buon fine solamente per puro caso: il pronto intervento dei familiari presenti nell'abitazione ha fatto desistere i malviventi che si sono dati alla fuga. Le forze dell'ordine sono sulle loro tracce, ma dalla casa non è stato sottratto alcunché.

Due ladri hanno provato a intrufolarsi nella casa del tecnico italiano mentre era presente all'Allianz Riviera per la sfida dei 32esimi di finale della Coupe de France che vedeva opposte il suo Nizza e l'Auxerre. La gara era in programma nella giornata dell'Epifania, lo scorso 6 gennaio all'Allianz Riviera dove i padroni di casa alla fine hanno avuto la meglio conquistando la qualificazione ai sedicesimi vincendo ai rigori. Alle 21, poco dopo che il match era iniziato, due uomini sono entrati nella proprietà dove vive il tecnico italiano ma non sono stati fortunati.

In casa in quel momento si trovavano alcuni familiari che, sentiti i rumori sono intervenuti, mettendo in fuga i ladri. Subito dopo, è stata chiamata la polizia che ha fatto i rilevamenti del caso e si è messa alla ricerca dei malviventi, attualmente ancora ricercati. Un contrattempo che ha sventato il tentativo di furto, approfittando dell'assenza del 32enne allenatore ma senza fare per bene i conti. Per la famiglia di Farioli e per lo stesso tecnico, poi avvisato a fine match, solamente tanta apprensione e nulla più.

Una notizia che ha fatto scalpore in Francia anche perché Farioli sta facendo molto bene da quando ha scelto la Ligue 1. Dal suo arrivo al Nizza, il club della Riviera sta vivendo infatti un buon momento, ritrovandosi al secondo posto in classifica, a soli cinque punti dalla capolista PSG. La prossima partita in calendario sarà sabato prossimo, alle 21, per la trasferta di Rennes. In Coppa di Francia, invece, dovranno sfidare ai 16mi il Bordeaux.